【預算前瞻】安永料未來一至兩年香港持續赤字，現非合適時間加稅

《經濟通通訊社１３日專訊》會計師行安永預期今個財政年度政府將錄得３６３０億元赤字

，該行香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，今年赤字高企主因計及近２０００億元的紓困措

施，假如疫情可受控，在未有需要再推出大規模紓困措施下，相信赤字已見頂。不過，她坦言，

香港是外向型經濟體，需視乎外國疫情發展，估計經濟需要幾年時間復甦，因此未來一至兩年本

港很大機會持續出現赤字。

對於財政儲備已跌至不到８０００億元，僅達１１個月的政府支出，她指，根據國際標準，

穩定財務狀況意味財政儲備需相當於ＧＤＰ的３０％，而現時財政儲備僅相當於香港ＧＤＰ的

２９﹒６％，相信是一個警號。儘管有聲音提出可加稅，惟她認為現時並非合適時間，原因是很

多行業都已交不到稅，部分公司亦會因而撒離香港，坦言就香港情況而言，現階段處理好疫情及

推動經濟為佳。

至於建議推出消費券而非派錢，她指政府或關注推行消費券的運作繁複及成本較昂貴，但認

為在台灣、澳門及新加坡等地亦有推出類似措施，可有效減少對部分行業的影響，相信此舉對提

振本地經濟有一定成效。（ｙｗ）

