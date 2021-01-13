【大國博弈】金管局冀道富釐清盈富新安排對投資者的影響

《經濟通通訊社１３日專訊》受美國禁令影響，盈富基金（０２８００）經理人公布由制裁

生效日起，不再對受制裁的恆指成分股進行新投資。行政長官林鄭月娥昨天（１２日）早上表示

，盈富基金目前是一個市場產品，但金管局於其人事任命方面仍有少許剩餘影響力，詳情要由金

管局及相關監督委員會作出決定。



金管局發言人昨晚回應指，委員會成員的委任及免任，須由監督委員會本身作出。監督委員

會之主席，則由外匯基金投資有限公司從委員會成員中指定一位出任。金管局期望道富作為盈富

基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處

理對投資者的影響。



金管局周一（１１日）曾經表示，盈富的新安排對基金追蹤恆生指數的影響輕微，對外匯基

金投資沒有任何實質影響。

金管局前總裁兼行政會議成員任志剛表示，盈富基金成立的原意是緊貼追縱恆生指數成分股

的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場，用一個產品，便可以買賣恆生指數成分股

所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恆生指數成分股中某些股份，令盈富基金不能緊

貼追縱恆生指數成分股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。（ｃｌ）

