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13/01/2021 09:21

【大國博弈】金管局冀道富釐清盈富新安排對投資者的影響

　　《經濟通通訊社１３日專訊》受美國禁令影響，盈富基金（０２８００）經理人公布由制裁
生效日起，不再對受制裁的恆指成分股進行新投資。行政長官林鄭月娥昨天（１２日）早上表示
，盈富基金目前是一個市場產品，但金管局於其人事任命方面仍有少許剩餘影響力，詳情要由金
管局及相關監督委員會作出決定。

　　金管局發言人昨晚回應指，委員會成員的委任及免任，須由監督委員會本身作出。監督委員
會之主席，則由外匯基金投資有限公司從委員會成員中指定一位出任。金管局期望道富作為盈富
基金經理人，能進一步釐清所作出的改變對投資者的影響，並採取一切可行和必要的措施妥善處
理對投資者的影響。

　　金管局周一（１１日）曾經表示，盈富的新安排對基金追蹤恆生指數的影響輕微，對外匯基
金投資沒有任何實質影響。
　　金管局前總裁兼行政會議成員任志剛表示，盈富基金成立的原意是緊貼追縱恆生指數成分股
的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場，用一個產品，便可以買賣恆生指數成分股
所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恆生指數成分股中某些股份，令盈富基金不能緊
貼追縱恆生指數成分股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。（ｃｌ）

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