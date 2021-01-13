【大國博弈】法興料美國制裁對輪證產品及投資者影響不大

《經濟通通訊社１３日專訊》摩根大通、摩根士丹利及高盛３家美資行早前因應美國行政命

令，提早終止共４８４隻衍生產品的買賣，包括多款恆指、國指相關窩輪牛熊證。法興上市產品

銷售部亞太區主管陳其志表示，美國方面的制裁對輪證產品並無太大影響，投資者買賣恆指、電

訊股等的輪證時，都需要揀選相關條款，如行使價、到期日等。雖然有很多產品下架，但相信產

品上的選擇都不會有太大影響。

陳其志在網上新聞發布會上表示，法興在發行產品上採取積極態度，相信市場上的產品選擇

不會減少，並相信投資者會視乎市況、對個股看法，因此輪證的投資金額和投資者意欲都不會減

少。對於目前市場憂慮包括騰訊（００７００）等股份都會受到制裁，他認為，消息必然會為個

股價格帶來一定的波動，呼籲投資者需要留意相關風險，但只要發行商仍積極提供不同產品選擇

，相信都不會對投資者有大影響。



＊若中美關係惡化或令港股跑輸Ａ股，中概股回歸為今年主題＊



被問到今年輪證市場的主導因素，總監周翰宏指，內地市場經濟復甦較其他市場強勁，疫情

開始淡化，環球經濟亦開始恢復，或帶動股市向上；內地的金融改革亦持續進行中，有助國內經

濟發展，減少出口依賴，降低中美關係產生的政治風險，預料整體股票市場將以上行為主。

他又指，內地去槓桿加大力度，或會導致內地股市回調，並需關注中美關係在拜登上場後的

變化，若中美關係惡化或令港股跑輸Ａ股。此外，內地亦正就反壟斷法加強監管，或會對相關股

份表現有影響。

周翰宏又提到，中概股回歸為今年市場一大主題，而由美國來港上市的中概股大多是科技股

，相信科技股仍將繼續成為市場主題，但相信焦點不止局限於阿里巴巴（０９９８８）、騰訊、

美團（０３６９０）、小米（０１８１０）四隻股份。（ｓｋ）

