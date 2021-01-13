【佔領國會】雷鼎鳴：國會動亂影響選舉制度，拜登難團結美國



《經濟通通訊社記者張可怡１３日報道》美國國會於上周三（美國東岸時間６日下午１時）

召開參眾兩院聯席會議，確認１２月的選舉人團投票結果。不過，有共和黨議員對選舉結果提出

抗議，會議開始不久更有數以千計示威者在國會大廈外示威，其中幾十人突破警方防線闖進國會

大廈以至議事廳內，令會議被逼暫停。混亂歷近四小時，有一名特朗普女支持者在國會大廈內中

槍死亡，另有３人喪生，５２人被捕。這場示威震驚了世界，也令世界媒體的焦點轉向美國。

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴在《經濟通》ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘

節目上表示，這場動亂非一日之寒，美國一直有兩種相反勢力，他們過往依靠完善的政治體制來

平衡兩種勢力，當兩派人勢成水火，民主選舉制度或會崩潰。拜登上台後如何化解內部矛盾，團

結美國民眾，乃是一門學問。



＊國會動亂非一日之寒＊



雷鼎鳴認為，美國一直有兩種相當強大的相反勢力，攻入國會山莊的民眾代表著「極右」，

甚至有部分人是種族主義分子。不過他們今次衝擊國會山莊沒有得到美國主流民意的支持，當然

在國會山莊的那些議員也眾口一詞遣責暴力，但有些人事後在計算，投特朗普的選民有７４００

萬人，部份選民相當同情示威者，這些人對共和黨下一次選舉是非常重要的票源，因此那些議員

亦不敢太得失這批人。

縱觀美國歷史，美國人在南北戰爭之前經常用暴民式管治，例如他們奴役黑人，就算南方在

南北戰爭中落敗，一直到１９世紀後期２０世紀初期，都經常發生白人種族主義者群毆黑人事件

，最有名的組織是「３Ｋ黨」。雷鼎鳴指，這種種族歧視的基因一直流傳到今時今日，因此當喬

治亞州決選，民主黨５１歲牧師沃諾克擊敗競逐連任的共和黨對手，成為喬治亞州歷來首名黑人

參議員兼２０年來首位當選的民主黨參議員，便引起部分特朗普支持者的不滿。



＊民主黨獨大失制衡＊



美國有完善的政治體制，過往參議院、眾議院和總統三個板塊一直由民主黨和共和黨共同把

持，達到互相制衡的作用。但今次總統、眾議院和參議院都是由民主黨控制，他們可能不理會特

朗普支持者的想法，制定失控的政策。雷鼎鳴認為民主黨獨大恐影響美國的穩定性，可能令民主

黨貪勝不知輸，共和黨人累積了憤怒，他們會再搶奪總統位置，要看拜登和參眾兩院的政客，是

否懂得在４年之間化解仇恨，否則動亂事件不會完結。

值，物價上漲。他認為民主黨上場後要慎防加稅，善用公帑，並將美國人民不同派別的關注都考

慮在內，才能避免下一次動亂。



＊拜登或借製造外敵暫時化解內部矛盾＊



雷鼎鳴認為拜登相當渴望團結美國民眾，但看不見他有甚麼方法，因為對７４００萬特朗普

支持者來說，拜登的總統位置並不合法，因為身份問題，拜登難以取得部分民眾的信任。他認為

拜登或借製造外敵暫時化解內部矛盾，而這個外敵就是中國。在他看來，這是一個愚蠢的招數，

特朗普的政策已經證明了，中美貿易戰他輸得相當徹底，也令美國經濟受到損害。當然美國的發

展會向哪個方向走仍然言之尚早，但雷鼎鳴表示，中美角力的風險仍然存在。



＊拜登首要做甚麼？＊



雷鼎鳴認為拜登今年最重要的任務，是盡快控制疫情。他又批評特朗普似乎撒手不管，令疫

情持續擴散。他又指特朗普相當痛恨下一任拜登政府，不排除想將這個爛攤子留給拜登。因此，

拜登初上任大半年「手被綁著」，需先全力以赴對抗疫情，抗疫成功才能振興經濟。

