匯豐料今年中國經濟增長８﹒５％，人民幣匯率或破６﹒６大關

《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐今日舉辦２０２１年亞洲經濟展望網上記者會，匯豐經濟

研究亞太區聯席主管范力民表示，對中國和香港經濟前景感樂觀，雖然新冠疫情打擊全球經濟，

但隨著疫苗推出，相信會令全球經濟恢復，中國貿易出口增長，帶動香港經濟。



＊今年中國經濟增長料８﹒５％，人民幣匯率或破６﹒６大關＊



匯豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，雖然今年中國經濟受低基

數影響，但受益於中國貿易出口增長及製造業投資回升帶動，預測中國ＧＤＰ由去年２％增速，

加快至８﹒５％。中國貿易出口增長源於新冠疫情肆虐全球，各國對疫苗有很大的需求，疫苗出

口成為中國貿易出口增長的原因，另外中國政府在政策上推動中國製造業，因此今年中國製造業

回升較強勁，從而帶動就業增長，對消費也有促進作用。

屈宏斌亦指，疫情打擊全球經濟及美國經濟，現時正面對美元貶值、人民幣升值的壓力，美

元?人民幣正處於６﹒４，未來下半年全球經濟好轉，料人民幣匯率或破６﹒６大關。

至於香港經濟方面，屈宏斌表示，全球經濟恢復，加上內地經濟好轉，將帶動香港經濟增長

，料本港經濟由去年收縮約６％，轉為錄正增長，估計今年增長４﹒４％左右。（ｈｙ）

