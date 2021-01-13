《小傳日記》油佬跑前三，缸友勿太貪，疫苗效果弱，魚缸難雀躍

《小傳日記》孖屐繼續關注花旗國總統侵侵再被彈劾嘅進展，隔晚美股三大指數微升。香江

魚缸高開３２點報２８３０９點，沙地阿拉伯自願額外減產，刺激國際油價創１１個月高，重返

疫情前水平，三桶油跑出；中資電訊佬持續有資金流入，恆指升幅輕微擴大至１３７點後轉向反

覆，最低見過２８１３６點跌１４０點，內險佬有回吐，傳大象（００００５）非正式啟動亞太

區行政總裁王冬勝接班人遴選，務求同神州打好關係，都跌逾１巴仙。恆指最終收報２８２３５

點，跌４１點或唔夠半巴仙，主板成交２０２１﹒３５億銀，多近２巴仙。國指報１１１８４點

，跌３２點或唔夠半巴仙。科指報８６６９點，跌５６點或近１巴仙。

重磅藍戰士方面，據彭博引述知情人士透露，王冬勝就嚟要退休，而接班人係需要人脈廣泛

，同神州政府關係具長遠打算，大象碌低逾１巴仙，報４２﹒７５銀。ＡＩＡ輕輕回吐逾１巴仙

，報１０１﹒７銀。ＱＱ（００７００）跳逾１巴仙，報５９６銀。建行（００９３９）平收，

報６﹒１１銀。

Ａ股兩市低收，上證綜指收報３５９８，跌９點或唔夠半巴仙。；深證成指報１５３６５點

，跌９４點或近１巴仙，總成交１２３４５﹒４９億人仔，增逾１３巴仙。



＊憧憬刺激到油佬先造好；疫苗效果廢中生賭大細＊



沙地上星期同意２月同３月自願額外每日減產１００萬桶，繼續支撐油價。拜登就嚟

公布新紓困計劃，有利原油需求回升。三桶油係今日藍戰士升幅頭三位，中海油（００８８３）

係表現最好藍戰士，彈逾５巴仙，報７﹒７銀；中石化（００３８６）亦鏟高逾５巴仙，報３﹒

９７銀；中石油（００８５７）踼高逾４巴仙，報２﹒５９銀。中海油服（０２８８３）飆高逾

１１巴仙，報８﹒３６銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）跳近２巴仙，報３﹒５０４銀。

中生製藥（０１１７７）舊年投資科興中維，拎到逾１５巴仙股權，但巴西官員話科興研發

的新冠疫苗，後期測試結果總體有效率得五成多少少咋，中生碌低逾３巴仙，收７﹒１３銀，係

表現最曳藍戰士。國藥（０１０９９）都有研發疫苗，董事長李智明突然話因為個人原因辭任，

即日閃人呀，軟近１巴仙，報１７﹒９４銀。歐康維視生物（０１４７７）折讓逾４﹒５巴仙配

股，無咗逾１巴仙，報２９﹒５銀。彭博引述銷售文件披露，海吉亞醫療（０６０７８）一個不

記名股東計劃折讓半成配股，亦唔見逾１巴仙，報５５﹒２銀。



＊聯想去上海美團睇唔開，金蝶跌得傷兌吧剷得上＊



科指中表現最出色嘅聯想（００９９２），可能最快上半年喺上海掛牌，最多籌１５億美金

，飆高近一成，報８﹒８３銀，最高見９﹒４２銀，創約五年半高。神洲有網友投訴美團（０３

６９０），誘使用戶不知情下開通「美團月付」小額借貸服務，美團無咗近２巴仙，報２９６﹒

４銀。傳唯品會嚟香江二次上市，集資規模約２５億美金，競爭對手阿里（０９９８８）同京東

（０９６１８）分別踼高近２巴仙，報２２３﹒８銀；無咗近２巴仙，報３４６﹒６銀。

ＳａａＳ佬今日碌低，金蝶（００２６８）無咗逾３巴仙，報２７﹒３５銀。金軟（０３８

８８）軟近３巴仙，報５７﹒１５銀，中國有贊（０８０８３）仆低逾２巴仙，報２﹒９８銀。

微盟（０２０１３）都輕輕挫１巴仙，報１８﹒２２銀。兌吧（０１７５３）飛起逾５巴仙，報

２﹒６８銀。



＊長汽無晒氣吉利彈返起，內需獲刺激家電佬發力＊



神洲汽車工業協會話舊年汽車賣少近２巴仙，不過新能源汽車銷量就多左近１１巴仙。瑞銀

就預期今年神洲乘用車市場將錄得雙位數增幅。呠呠車反而繼續向下，長汽（０２３３３）插近

６巴仙，報２８﹒６銀，五菱（００３０５）跌逾５巴仙，報２﹒６銀，東風（００４８９）仆

低近３巴仙，報９﹒６１銀，恆大汽車（００７０８）低水逾３巴仙，報２８﹒７５銀，廣汽（

０２２３８）跌近２巴仙，報７﹒９銀。有傳吉利（０００１７５）同富士康會成立一間合資公

司做第三方汽車企業代工。吉利隨之彈起逾１巴仙，報３２﹒７銀。

國家主席習近平強調要推動「十四五」時期高質量發展，打算釋放內需潛力，刺激一眾家電

佬今日繼續落鑊。國美零售（００４９３）走上１１巴仙，報１﹒０７銀，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅逾１５巴仙。環球生活（０１６９１）飛上近１３巴仙，報１７﹒６８銀，海

信（００９２１）就輕輕一跌近１巴仙，報１３﹒４２銀。請請！



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