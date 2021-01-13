《嬈望大中華－彭藹嬈》經濟復甦進一步推動結構性改革

《嬈望大中華》儘管中國的新冠肺炎病例近日有所增加，數量仍然很少，因此製造業和服務

業市況仍然良好。由於有主要出口市場實施封城，外需風險有所上升，但是聖誕節訂單應該在封

城之前已經完成送貨。



＊短期展望＊



我們的２０２０第４季ＧＤＰ預測將維持不變，從第３季的４﹒９％按年上升５﹒５％。

２０２０全年ＧＤＰ增長從２０１９年的６﹒０％降至１﹒７％，而２０２１年ＧＤＰ增長預測

為７﹒０％。

農曆新年前後的人流將為新冠肺炎控制帶來挑戰，也可能會為經濟帶來另一波衝擊。人們通

常在新年前一、兩星期開始回鄉，然後在２月底假期完結後返回工作崗位。因為北京出現了更多

新冠肺炎案例，政府宣布實施人流限制政策。如果其他主要城市出現更多新冠肺炎案例，亦可能

會陸續實施限制人流措施，使人們或不能及時回到工作崗位，對於不能在家工作的工種影響尤其

大。政府希望更多人可以在出遊前接種疫苗，降低肺炎擴散風險。



＊經濟復甦推動結構性改革＊



由於新冠肺炎疫情仍然受控，政府重新啟動結構性改革，和集中發展高新科技，有助經濟長

遠發展。

這些改革中最明顯的是去槓桿化，使市場能夠有系統地找出可能倒閉的公司。目前最大風險

的行業是規模極大的房地產，因此政府推出「三條紅線」指引，限制銀行向房地產借款人和抵押

人發債。筆者預計今年小部分小型房地產開發商將拖欠債務，更有可能違約。可是，政府不會過

分收緊政策，房價不會大幅波動，還可能有小許升幅。這樣，大部分房地產商才能賣出房子，使

其有足夠的現金流償還債務。

與此同時，政府還採取了反腐敗行動，發出治理體系的正面信號，並從２０２０年１０月開

始開展匯率改革，人民幣兌美元走強，突破關鍵水平。雖然美元疲軟是一個主要驅動因素，但如

果央行沒有積極改革匯率，取消逆周期性因子，人民幣不會迅速升值。筆者預計市場消息將帶動

年內的資本流動，人民幣匯率持續波動，現將美元兌人民幣的年底預測從６﹒３０下調至

６﹒２０。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

