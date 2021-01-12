《宏觀銓局－馬桂銓》特別的２０２０

《宏觀銓局》本欄每兩周和看倌見面一回，時機實在不錯，因為剛好可以為２０２０作結。

事實上，無人可以預計到去年震撼美國以至全球經濟各項史無前例的事件。肺炎疫情至今奪去

３０多萬個美國人的性命，而全球近１７０萬人喪生。經濟活動因而崩陷，失業人數持續增加，

經營困難，各種影響之深實在難以言喻。在危機初期，我們甚或以為美國失業率會持續高企在雙

位數字。

然而，全賴政府迅速以財政及貨幣政策回應，加上美國經濟持續穩健，推翻了很多對前景和

失業的悲觀預測，至少情況遠比起之前的估計正面得多。美國經濟去年收縮應在２﹒４％左右，

幅度相對溫和，遮蓋了所謂的Ｖ型反彈。美國實質ＧＤＰ在第二季急挫３１％後，在第四季應會

反彈至４﹒６％的正增長。至於失業率，在四月份跌至谷底１４﹒７％之後，２０２０年底應回

落至少於７％。從股市角度來看，標準普爾５００指數從２月１９日至３月２３日下跌了３３％

。但投資者的信心迅速反彈，到８月１８日，即不足六個月內回升至危機前的水平３３８６點。

許多人將資本市場急劇反彈，歸功於美國政府的迅速行動。

在美國政府頒布眾多政策當中，有兩項對資本市場最為重要。其一是紓困計劃ＣＡＲＥＳ法

案，涉及２﹒２萬億美元，於２０２０年３月２７日頒布，為美國國民及小企業提供財務支持。

就金額而言，ＣＡＲＥＳ計劃規模龐大，約佔美國ＧＤＰ的９％，為２００８年全球金融危機後

的財政刺激計劃的兩倍多。３月２３日，美國聯儲局宣布將建立兩項措施支持向美國企業的信貸

，分別是用於發行新企業債券，以及用於為企業債券提供流動資金的信貸計劃。兩個計劃均迅速

為美國債市提供流動資金，避免市場一直擔心的周轉不濟或者破產情況。

展望２０２１年，市場預期美國ＧＤＰ將增長３﹒９％，高於平均趨勢，當然這是假設有效

疫苗將於年初面市，而寬鬆貨幣政策持續。通脹前景樂觀，應能在２０２４年之前，受控於２％

之內。因此，我們相信聯儲局在２０２４年之前都不會加息。失業率已經由四月份１４﹒７％的

高位回落至６﹒７％。市場預計失業率今年將達到５％，但我們可能要等到２０２３年，失業率

才能達到疫情之前的３﹒７％水平。

資產分配方面，相對於歐洲、日本和新興市場，筆者仍然偏好美國。投資者預期美股

２０２１年盈利會上升２３％，或許未及其他市場高，但美國市場繼續穩健。反之，全球經濟增

長在未來一兩年可能會放慢。投資者理應繼續在股市尋求增長，並在債市追逐高收益回報，一直

以來美國股市都非常活躍，流動量亦是世界之最。筆者繼續偏愛包括投資級和非投資級別的企業

債券，還有包含不同資產類別，備有債券和股票的組合基金。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

