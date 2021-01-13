阿里騰訊三桶油限制大市跌幅，港股微跌４１點報２８２３５點

《經濟通通訊社１３日專訊》市場在業績期前夕觀望氣氛趨濃，隔晚美股指數微升，港股今

早亦高開３２點報２８３０９點，隨即見全日高位２８４１４點，再創出近一年高位。惟Ａ場偏

軟限制港股漲勢，恆指升幅收窄並主要在２８２５０點位置徘徊，半日最終收報２８２６８點，

跌７點。

港股午後跌勢擴大，個別藥股、內需股及科網龍頭股累市，恆指一度挫１４０點至

２８１３６點全日低位，惟三桶油升勢強勁，阿里（０９９８８）及騰訊（００７００）亦穩步

向上，限制大市跌幅，其中中海油（００８８３）為今日最佳藍籌，全日升５﹒４８％，報

７﹒７元；而中生製藥（０１１７７）則為最差藍籌，收跌３﹒１３％，報７﹒１３元。最終恆

指收報２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，主板成交２０２１﹒３５億元，按日升近２％

重上２０００億成交。國指報１１１８４點，跌３２點或跌０﹒２９％。科指報８６６９點，跌

５６點或跌０﹒６５％。

內地兩市走軟，上證綜指報３５９８點，跌９點或跌０﹒２７％；深證成指報１５３６５點

，跌９４點或跌０﹒６１％，全日成交１２３４６億元人幣，連續８個交易日成交破萬億，按日

增長１３﹒２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）獲星展升目標至１２０元，惟仍收跌１﹒２６％，報

１０１﹒７元；傳匯控（００００５）啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選，軟１﹒１６％，

報４２﹒７５元；港交所（００３８８）漲０﹒７１％，報４５３﹒４元；建行（００９３９）

持平，報６﹒１１元；平保（０２３１８）創上市新高１０２﹒６元後回順，收漲１﹒３５％，

報１０１元。



＊科網龍頭榮辱互見，阿里反彈近２％＊



阿里旗下螞蟻集團被指過度擴張釀成金融風險，遭監管當局出手整改，今日回升１﹒７３％

，報２２３﹒８元；騰訊獲北水熱捧，昨錄北水淨買入２８﹒７億元，今漲１﹒０２％，報

５９６元；美團（０３６９０）被網民控訴誘使用戶開通「美團月付」小額借貸服務，收跌

１﹒８５％，報２９６﹒４元；京東（０９６１８）擬在金融科技領域剎車，內媒報道京東將整

合京東數科、京東雲與ＡＩ事業部，成立京東科技以防範監管風險，走軟１﹒７６％，報

３４６﹒６元；小米（０１８１０）跌１﹒３５％，報３３元，失守十天線（３３﹒３０５元）

。

北水近日轉買中資電訊股，昨日中移動（００９４１）錄得北水淨買入４０﹒１億元，惟尾

盤轉跌１﹒８２％，報４５﹒９５元；中電信（００７２８）昨亦錄得淨買入８﹒０７億元，收

升１﹒８３％，報２﹒２３元，連升３日，累計升幅１３﹒７８％；中聯通（００７６２）開啟

物聯網轉售試點，收軟０﹒４％，報４﹒９２元；鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒１２元。

據內媒報道，蘋果即將在富士康深圳廠房製作新一代ｉＰｈｏｎｅ的實物樣辦。富士康深圳

工廠部分車間即將進入ｉＰｈｏｎｅ １３打樣第一階段。蘋果概念股普揚，比亞迪電子

（００２８５）揚４﹒０３％，報４０元；通達集團（００６９８）升４﹒８４％，報０﹒６５

元；惟瑞聲（０２０１８）軟１﹒５６％，報４４﹒３元；聯想（００９９２）計劃發行ＣＤＲ

到內地科創板上市，集資額逾１００億元，全日飆升９﹒６９％，報８﹒８３元；傳吉利

（００１７５）與富士康將成立一家合資公司，擬進軍汽車零組件製造業，為第三方汽車企業代

工；吉利升１﹒０８％，報３２﹒７元；富智康（０２０３８）抽升１８﹒４５％，報１﹒２２

元。



＊油價見１１個月高，中海油飆逾５％＊



國際油價隔晚創１１個月高，市場預料油供將會下降，油價周二揚近２％，布油期貨隔晚收

升１﹒７％至５６﹒５８美元，曾見去年２月以來的高位５６﹒７５元；而美油期貨則上揚

１﹒８％至５３﹒２８元。三桶油抽升，中海油（００８８３）揚５﹒４８％，報７﹒７元；中

石油（００８５７）升４﹒４４％，報２﹒５９元；中石化（００３８６）走高５﹒０３％，報

３﹒９７元；中海油服（０２８８３）飆１１﹒４７％，報８﹒３６元；中油服（０１０３３）

漲３﹒１３％，報０﹒６６元。

內地政策力推內循環，重型建築機械銷售理想，據行業統計數據，去年１２月共計銷售挖掘

機械３１５３０台，按年升５６﹒４％，多隻建築機械股落鑊。大行大華繼顯發表研報，將中聯

重科（０１１５７）目標價由１１﹒５元升至１４元，中聯重科飆升９％，報１１﹒３８元；三

一（００６３１）漲３﹒７２％，報６﹒７元；濰柴（０２３３８）抽升９﹒３６％，報

１９﹒８６元；重汽（０３８０８）升５﹒１３％，報２２﹒５５元；龍工（０３３３９）微升

０﹒７４％，報２﹒７４元。

多隻股份配股，全數穩守配股價。海吉亞醫療（０６０７８）折讓５﹒３％配股，收軟

１﹒３４％，報５５﹒２元；ＥＳＲ（０１８２１）遭華平投資折讓５﹒５％配股，收跌

３﹒８７％，報２６﹒０５元；中匯（００３８２）折讓近一成二配股，收挫６﹒７６％，報

９﹒２４元；歐康維視（０１４７７）公布折讓４﹒８７％配股，股價走低１﹒０１％，報

２９﹒５元。（ｐｌ）

