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即市新聞

13/01/2021 16:11

阿里騰訊三桶油限制大市跌幅，港股微跌４１點報２８２３５點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場在業績期前夕觀望氣氛趨濃，隔晚美股指數微升，港股今
早亦高開３２點報２８３０９點，隨即見全日高位２８４１４點，再創出近一年高位。惟Ａ場偏
軟限制港股漲勢，恆指升幅收窄並主要在２８２５０點位置徘徊，半日最終收報２８２６８點，
跌７點。
　　港股午後跌勢擴大，個別藥股、內需股及科網龍頭股累市，恆指一度挫１４０點至
２８１３６點全日低位，惟三桶油升勢強勁，阿里（０９９８８）及騰訊（００７００）亦穩步
向上，限制大市跌幅，其中中海油（００８８３）為今日最佳藍籌，全日升５﹒４８％，報
７﹒７元；而中生製藥（０１１７７）則為最差藍籌，收跌３﹒１３％，報７﹒１３元。最終恆
指收報２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，主板成交２０２１﹒３５億元，按日升近２％
重上２０００億成交。國指報１１１８４點，跌３２點或跌０﹒２９％。科指報８６６９點，跌
５６點或跌０﹒６５％。
　　內地兩市走軟，上證綜指報３５９８點，跌９點或跌０﹒２７％；深證成指報１５３６５點
，跌９４點或跌０﹒６１％，全日成交１２３４６億元人幣，連續８個交易日成交破萬億，按日
增長１３﹒２％。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）獲星展升目標至１２０元，惟仍收跌１﹒２６％，報
１０１﹒７元；傳匯控（００００５）啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選，軟１﹒１６％，
報４２﹒７５元；港交所（００３８８）漲０﹒７１％，報４５３﹒４元；建行（００９３９）
持平，報６﹒１１元；平保（０２３１８）創上市新高１０２﹒６元後回順，收漲１﹒３５％，
報１０１元。

＊科網龍頭榮辱互見，阿里反彈近２％＊
　
　　阿里旗下螞蟻集團被指過度擴張釀成金融風險，遭監管當局出手整改，今日回升１﹒７３％
，報２２３﹒８元；騰訊獲北水熱捧，昨錄北水淨買入２８﹒７億元，今漲１﹒０２％，報
５９６元；美團（０３６９０）被網民控訴誘使用戶開通「美團月付」小額借貸服務，收跌
１﹒８５％，報２９６﹒４元；京東（０９６１８）擬在金融科技領域剎車，內媒報道京東將整
合京東數科、京東雲與ＡＩ事業部，成立京東科技以防範監管風險，走軟１﹒７６％，報
３４６﹒６元；小米（０１８１０）跌１﹒３５％，報３３元，失守十天線（３３﹒３０５元）

　　北水近日轉買中資電訊股，昨日中移動（００９４１）錄得北水淨買入４０﹒１億元，惟尾
盤轉跌１﹒８２％，報４５﹒９５元；中電信（００７２８）昨亦錄得淨買入８﹒０７億元，收
升１﹒８３％，報２﹒２３元，連升３日，累計升幅１３﹒７８％；中聯通（００７６２）開啟
物聯網轉售試點，收軟０﹒４％，報４﹒９２元；鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒１２元。
　　據內媒報道，蘋果即將在富士康深圳廠房製作新一代ｉＰｈｏｎｅ的實物樣辦。富士康深圳
工廠部分車間即將進入ｉＰｈｏｎｅ　１３打樣第一階段。蘋果概念股普揚，比亞迪電子
（００２８５）揚４﹒０３％，報４０元；通達集團（００６９８）升４﹒８４％，報０﹒６５
元；惟瑞聲（０２０１８）軟１﹒５６％，報４４﹒３元；聯想（００９９２）計劃發行ＣＤＲ
到內地科創板上市，集資額逾１００億元，全日飆升９﹒６９％，報８﹒８３元；傳吉利
（００１７５）與富士康將成立一家合資公司，擬進軍汽車零組件製造業，為第三方汽車企業代
工；吉利升１﹒０８％，報３２﹒７元；富智康（０２０３８）抽升１８﹒４５％，報１﹒２２
元。

＊油價見１１個月高，中海油飆逾５％＊　
　
　　國際油價隔晚創１１個月高，市場預料油供將會下降，油價周二揚近２％，布油期貨隔晚收
升１﹒７％至５６﹒５８美元，曾見去年２月以來的高位５６﹒７５元；而美油期貨則上揚
１﹒８％至５３﹒２８元。三桶油抽升，中海油（００８８３）揚５﹒４８％，報７﹒７元；中
石油（００８５７）升４﹒４４％，報２﹒５９元；中石化（００３８６）走高５﹒０３％，報
３﹒９７元；中海油服（０２８８３）飆１１﹒４７％，報８﹒３６元；中油服（０１０３３）
漲３﹒１３％，報０﹒６６元。
　　內地政策力推內循環，重型建築機械銷售理想，據行業統計數據，去年１２月共計銷售挖掘
機械３１５３０台，按年升５６﹒４％，多隻建築機械股落鑊。大行大華繼顯發表研報，將中聯
重科（０１１５７）目標價由１１﹒５元升至１４元，中聯重科飆升９％，報１１﹒３８元；三
一（００６３１）漲３﹒７２％，報６﹒７元；濰柴（０２３３８）抽升９﹒３６％，報
１９﹒８６元；重汽（０３８０８）升５﹒１３％，報２２﹒５５元；龍工（０３３３９）微升
０﹒７４％，報２﹒７４元。
　　多隻股份配股，全數穩守配股價。海吉亞醫療（０６０７８）折讓５﹒３％配股，收軟
１﹒３４％，報５５﹒２元；ＥＳＲ（０１８２１）遭華平投資折讓５﹒５％配股，收跌
３﹒８７％，報２６﹒０５元；中匯（００３８２）折讓近一成二配股，收挫６﹒７６％，報
９﹒２４元；歐康維視（０１４７７）公布折讓４﹒８７％配股，股價走低１﹒０１％，報
２９﹒５元。（ｐｌ）

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