【聚焦人幣】人幣中間價升２１８點子止步四連貶，報６﹒４６０５

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６０５，
較上個交易日升２１８點子，止步四日連貶，上個交易日報６﹒４８２３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４６０５ － ２１８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒８７６８ － １８﹒００
１００日圓╱人民幣 ６﹒２１９３ － ２０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３３２ － ２７﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒８１８６ ＋ ５７６﹒００
１澳元╱人民幣 ５﹒０１４１ ＋ １９５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒６６１６ ＋ １３７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８７７１ ＋ ６３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２８１１ － ９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７７６ ＋ ３２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６２８０ ＋ ２６﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３７３０ －１４９９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５６８ － ３９４﹒００
１人民幣╱韓元 １６９﹒７８００ ＋ ４３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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