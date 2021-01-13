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即市新聞

13/01/2021 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價升２１８點子止步四連貶，報６﹒４６０５

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６０５，
較上個交易日升２１８點子，止步四日連貶，上個交易日報６﹒４８２３。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４６０５　　　　－　２１８﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒８７６８　　　　－　　１８﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６﹒２１９３　　　　－　　２０﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３３２　　　　－　　２７﹒２０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８１８６　　　　＋　５７６﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　５﹒０１４１　　　　＋　１９５﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６６１６　　　　＋　１３７﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７７１　　　　＋　　６３﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２８１１　　　　－　　　９﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７７６　　　　＋　　３２﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２８０　　　　＋　　２６﹒６０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３７３０　　　　－１４９９﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５６８　　　　－　３９４﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６９﹒７８００　　　　＋　　４３﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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