《鍾之日記》三桶油領漲，聯想回Ａ飆

《鍾之日記》１月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香江魚缸今日高見近一年高後回順，恆指終止三連升。港股高開３２點，最高位２８４１４

點，再創出近一年高位。惟Ａ場偏軟限制港股漲勢，恆指午後跌勢擴大，藥股?內需股及科網龍

頭股累市，恆指一度挫１４０點至２８１３６點全日低位，惟三桶油升勢強勁，最終恆指收報

２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，主板成交２０２１﹒３５億元，按日升近２％重上

２０００億成交。

聯想集團（００９９２）將發行中國存托憑證（ＣＤＲ），並於上海交易所科創板申請上市

。外電指聯想將通過ＣＤＲ上市募資約１００億元。建銀國際發表報告表示，聯想發行ＣＤＲ將

成為推動估值的催化劑，因可吸引更多內地投資者，同時集團軟件服務收入增長快速，將可提供

更高的利潤率及提升盈利，該行將聯想目標價由６﹒７港元，上調至１０﹒５港元。聯想收漲

９﹒７％，報８﹒８３港元，盤中創新高９﹒４２港元。



＊滬指失三千六，成交繼續破萬億＊



內地上月信貸投放增速趨緩。去年１２月新增人民幣貸款１﹒２６萬億元，略高預期，全年

人民幣貸款增加１９﹒６３萬億元，創紀錄新高；但貨幣政策續收緊，上月社融規模增量１﹒７

萬億元，較１１月減少４６５０億元，環比收窄近２０％；１２月末廣義貨幣（Ｍ２）增速回落

至１０﹒１％，低於預期的１０﹒５％。

滬深股市昨日尾盤爆升今日回吐，滬綜指今早繼續破頂，一度升至３６２２﹒３５點刷新逾

５年新高，惟權重金融板塊回吐拖累大市向下，收跌０﹒２７％，報３５９８﹒６５點，失三千

六。兩市全日成交１２３４６億元人民幣，連續８個交易日成交破萬億，按日增長１３﹒２％。

人行今日開展２０億元７天逆回購操作，操作量為近十年來的最低位。《中國證券報》認為

人行近年來連續以５０億元的規模象徵性地開展逆回購操作，凸顯「穩」的主基調。在農曆新年

前，預料人行有望保持積極「補水」的態勢。



＊油價急升寒潮未退，三桶油領漲藍籌＊



市場預料油供將會下降，油價周二揚近２％觸及１１個月高位。布油期貨收升１﹒７％至

５６﹒５８美元，美油期貨則上揚１﹒８％至５３﹒２８美元。油組ＯＰＥＣ與盟友ＯＰＥＣ＋

早前達成協議，大部分產油國２月將維持產量能，沙特計劃於２月和３月每日額外減產１００萬

桶；市場續憧憬美國加大經濟刺激力度，而侯任總統拜登將於下周三（２０日）就職，他早前承

諾將推出規模達數萬億美元的援助方案。

三桶油今日領漲大市，中海油（００８８３）漲５﹒５％，中石化（００３８６）升５％，

中石油（００８５７）升４﹒４％。

近日霸王級寒潮侵襲全國，京津冀地區用氣量已多次刷新歷史峰值，內媒報道引述中海油指

，自採暖季以來累計為京津冀供應天然氣１７﹒５３億立方米，同比去年增幅超三成。



＊科興疫苗僅合格，中生製藥受累三連跌＊



巴西再次披露中國科興生物研發的新冠肺炎疫苗在當地的第三期試驗結果，總體有效率由

上次公布的７８％降至５０﹒３８％。根據世衛早前對新冠病毒疫苗的研發設立有效率至少要達

５０％的目標，科興疫苗屬僅僅「合格」。

負責當地進行臨床測試的巴西聖保羅布坦研究所表示，新報告將一些勿需臨床護理的輕度病

徵及無症狀患者的數據亦計入其中，因而拉低疫苗整體有效率，早前的７８％數據屬於「臨床有

效率」，又指巴西的試驗側重於疫情嚴重時候的前線醫療人員，包括長者，因此無法直接將結果

與其他測試或疫苗比較。

科興疫苗在各地臨床結果差距甚大，土耳其去年底曾公布，該疫苗有效率達９１﹒２５％；

而印尼日前緊急授權使用科興疫苗，在當地的臨床實驗顯示疫苗防護率為６５﹒３％。

內地官媒《環球時報》隨即訪問中國疾控中心愛滋病首席專家邵一鳴，他解讀指，科興疫苗

可使感染新冠肺炎的風險下降超５０％。而科興疫苗對重症的保護率達１００％，對需要醫學救

治的輕症人群保護率７７﹒９６％，即疫苗可大幅降低新冠感染者患重症及就醫的機率。

據邵一鳴的說法，簡單而言，即接種科興疫苗後仍有近一半的機會染疫，但就能有效抑制病

情。效果明顯與市場預期有出入，去年底投資５﹒１５億美元於科興中維的中生製藥

（０１１７７）收挫３﹒１％，報７﹒１３元，連跌第三日。

其他疫苗股亦顯著受拖累，復星醫藥（０２１９６）插３﹒８％，國藥（０１０９９）軟

１％，康希諾生物（０６１８５）亦微跌０﹒３％。



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