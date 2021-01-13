【新冠肺炎】全國昨增１０７宗本地確診，河北９０宗黑龍江１６宗

《經濟通通訊社１３日專訊》繼周日（１０日）後，內地再現３位數的單日確診數字。國家

衛健委最新公布，１月１２日，全國新增確診１１５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例

１０７宗，河北大爆９０宗確診，黑龍江１６宗，山西１宗；其餘８宗為輸入個案，分別在上海

５宗，廣東２宗，福建１宗。昨日全國無新增死亡個案，增１宗疑似病例；新增治癒出院２８宗

。

截至１月１２日，全國累計確診病例最新數字為８７７０６宗。累計死亡人數維持４６３４

人；現有確診病例７８４宗；現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８２２８８宗。

境外輸入累計確診病例４４５１宗，累計治癒出院病例４１６５宗。現有確診病例２８６宗

，疑似病例１宗。

全國昨新增無症狀感染者３８人，其中１５宗為本地個案。當日４２名感染者轉為確診；解

除隔離５人。目前尚在醫學觀察５５６名無症狀感染者，其中３００宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０２２７宗。其中，香港再增至９３４３宗（８５２４

人出院，１６０人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８３８宗（７３０人

出院，７死）。（ａｃ）

