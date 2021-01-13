【聚焦人幣】中加雙邊本幣互換協議展期五年，規模２千億元人民幣

《經濟通通訊社１３日專訊》經國務院批准，近日，中國人民銀行與加拿大銀行（即加拿大

中央銀行）續簽了雙邊本幣互換協議，互換規模為２０００億元人民幣，協議有效期五年，經雙

方同意可以展期。

中加雙邊本幣互換協議再次展期，將有助於加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進

雙邊貿易和投資便利化，維護金融穩定。（ｗｌ）

