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13/01/2021 09:19

《股林淘金－林家亨》美電動車回暖，比亞迪有運行

　　《股林淘金》美股昨天（１２日）開市後道指曾一度跌超過１００點，之後慢步爬升，收市
時倒升６０點，納指上升３６點，但納指１００仍跌１０點。電動車龍頭Ｔｅｓｌａ反彈
４﹒７％，小鵬汽車因獲得２０億美元銀團信貸，股價升達２２﹒４％。美國通用汽車宣布推出
電動貨車，股價升近達６﹒２４％，股價創新高紀錄。資金流出債券市場，１０年期國債債息上
升至１﹒１１厘，是近十個月以來高位，美國油庫因為庫存比預期有所增加，西岸期油升至
５３﹒２１美元。
　　預計港股今日（１３日）跟隨美股上升，比亞迪（０１２１１）昨天早上曾經急跌８％，收
市前收復大部分失地，預計今日會跟從Ｔｅｌｓａ股價上升，升幅進一步擴展，未來能夠重上
２６０元水平或以上。廣汽（０２２３８）近日因為受汽車晶片短缺傳聞令股價受拖累，昨天股
價一度下試保歷加通道底線附近，形成有低位吸納機會。預計汽車晶片短缺情況僅屬於１月份情
況，應很快便會回復供應正常，因為汽車晶片不如手機晶片之高技術水平，中國自己製造之２８
納米以上晶片皆可供應給汽車晶片所需，不受美國政府現時限制１０納米技術輸出之影響。
　　另外，信義光能（００９６８）昨天股價喘定在２０元水平，似乎拋售行動暫告一段落，未
來在２０元附近拉鋸，喘定後應可重建上升力量。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有廣汽及信義光能股權

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