【人行操作】消息稱人行今進行２０億逆回購，淨回籠８０億

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行逐漸縮減逆回購的操作量，市場消息指，人行今日將

進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作。為人行連續第４１日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨回籠８０億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

