【反壟斷】美團被指誘導用戶開通「美團月付」，借款消費前無提醒

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里（０９９８８）旗下螞蟻集團被指過度擴張釀成金融風險

，遭監管出手整改。內地互聯網企業利用自身大數據優勢及監管空白進軍金融領域，為業績增長

帶來很大的想像空間，但千方百計引導消費者借錢消費，則帶來道德爭議。

有不少內地網民反映，美團（０３６９０）以「新會員福利」、「先享後付」等優惠招數，

誘使用戶在不知情下開通「美團月付」小額借貸服務，即使用戶的美團帳號沒有實名認證或綁定

銀行卡，也可以開通該服務。有網民更指出，美團將美團月付放在支付方式的優先選項，也不設

置彈出通知，用戶只要不小心點錯就會成為美團的「債仔」，盡管美團月付提供的額度不多，但

網民擔心貸款在自己不知情的情況下逾期，將影響個人徵信。

有用戶透露，她向美團客戶經理投訴後，對方解釋自動開通美團月付是「對優質客戶的默認

服務」，她批評美團是在沒有底線地「割韭菜」

有內媒引述分析人士認為，平台用打折等方式推薦借貸產品屬於合規範圍，但若平台在用戶

未注意的情況下直接開通或者直接消費，存在過度誘導的嫌疑。（ｅｙ）

