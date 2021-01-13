  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2021 10:27

【反壟斷】美團被指誘導用戶開通「美團月付」，借款消費前無提醒

　　《經濟通通訊社１３日專訊》阿里（０９９８８）旗下螞蟻集團被指過度擴張釀成金融風險
，遭監管出手整改。內地互聯網企業利用自身大數據優勢及監管空白進軍金融領域，為業績增長
帶來很大的想像空間，但千方百計引導消費者借錢消費，則帶來道德爭議。
　　有不少內地網民反映，美團（０３６９０）以「新會員福利」、「先享後付」等優惠招數，
誘使用戶在不知情下開通「美團月付」小額借貸服務，即使用戶的美團帳號沒有實名認證或綁定
銀行卡，也可以開通該服務。有網民更指出，美團將美團月付放在支付方式的優先選項，也不設
置彈出通知，用戶只要不小心點錯就會成為美團的「債仔」，盡管美團月付提供的額度不多，但
網民擔心貸款在自己不知情的情況下逾期，將影響個人徵信。
　　有用戶透露，她向美團客戶經理投訴後，對方解釋自動開通美團月付是「對優質客戶的默認
服務」，她批評美團是在沒有底線地「割韭菜」
　　有內媒引述分析人士認為，平台用打折等方式推薦借貸產品屬於合規範圍，但若平台在用戶
未注意的情況下直接開通或者直接消費，存在過度誘導的嫌疑。（ｅｙ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/01/2021
【港所需減費】經濟通史秀美：港交所數據收費無與時並進
財經熱話13/01/2021
【港所需減費】調查指港交所數據收費高，張華峰倡減價紓券商負擔
財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】數字交易公司：香港應把握金融科技機遇
財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】WeLab：疫情推動虛銀發展　重本地客戶需求
財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】2020金融科技大獎頒發71個獎項　WeLab奪年度大獎
中國故事12/01/2021
《神州經脈》內地啟不良貸批量轉讓　河北疫情續擴　滬指企三千六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>