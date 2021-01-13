【聚焦數據】上月新增貸１﹒２６萬億略超預期，全年增近２０萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人民銀行公布，２０２０年１２月新增人

民幣貸款１﹒２６萬億元（人民幣．下同），略高預期的１﹒２２萬億元，同比多增１１７０億

元。

全年人民幣貸款增加１９﹒６３萬億元，同比多增２﹒８２萬億元。分部門看，住戶貸款增

加７﹒８７萬億元，其中，短期貸款增加１﹒９２萬億元，中長期貸款增加５﹒９５萬億元；企

（事）業單位貸款增加１２﹒１７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒３９萬億元，中長期貸款增

加８﹒８萬億元，票據融資增加７３８９億元；非銀行業金融機構貸款減少４７０６億元。



＊全年人民幣存款增加１９﹒６５萬億元＊



全年人民幣存款增加１９﹒６５萬億元，同比多增４﹒２８萬億元。其中，住戶存款增加

１１﹒３萬億元，非金融企業存款增加６﹒５７萬億元，財政性存款增加３９３１億元，非銀行

業金融機構存款增加１﹒０６萬億元。１２月份，人民幣存款減少２０９３億元，同比多減

８０８８億元。

１２月末，外幣存款餘額８８９３億美元，同比增長１７﹒４％。全年外幣存款增１３１５

億美元，同比多增１０１４億美元。１２月份，外幣存款減少１６億美元，同比多減９４億美元

。

１２月末，本外幣存款餘額２１８﹒３７萬億元，同比增長１０﹒２％。月末人民幣存款餘

額２１２﹒５７萬億元，同比增長１０﹒２％，增速比上月末低０﹒５個百分點，比上年同期高

１﹒５個百分點。

