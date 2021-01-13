【數據解讀】市場對今年幣策調整存分歧，內銀壞帳風險有望降低

《經濟通通訊社１３日專訊》人行昨日（１２日）公布的數據顯示，２０２０年１２月末，

廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１８﹒６８萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％，低於預期

的１０﹒５％。上月新增人民幣貸款減少至１﹒２６萬億元，略高預期；社融增量為１﹒７２萬

億元，少於市場預期。

高盛認為，中央政策將會隨著經濟復蘇而逐步正常化，以減低槓桿增長速度，預計今年信貸

增長會放緩，但會關注退出政策的時機。美銀證券亦指，中央為推動去槓桿，今年貸款增速或會

減慢至１２％－１３％，基準利率或貸款市場報價利率亦會保持穩定，內地銀行盈利有望回復中

高單位數增長。



＊華僑永亨：內銀盈利或仍因「讓利」受壓＊



不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，中央希望繼續透過內銀讓利，解決中小企借貸困難

及昂貴的問題，今年未必會調整或收緊貨幣政策。她稱，內銀盈利可能繼續受壓，不過今年環球

經濟有望改善，各國陸續接種疫苗，以及歐美可能推出大規模刺激政策，中國外需將會受惠，銀

行的壞帳風險有望減低，營運壓力將較去年小。（ｗｌ）

