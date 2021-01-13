  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2021 13:42

【數據解讀】市場對今年幣策調整存分歧，內銀壞帳風險有望降低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行昨日（１２日）公布的數據顯示，２０２０年１２月末，
廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１８﹒６８萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％，低於預期
的１０﹒５％。上月新增人民幣貸款減少至１﹒２６萬億元，略高預期；社融增量為１﹒７２萬
億元，少於市場預期。
　　高盛認為，中央政策將會隨著經濟復蘇而逐步正常化，以減低槓桿增長速度，預計今年信貸
增長會放緩，但會關注退出政策的時機。美銀證券亦指，中央為推動去槓桿，今年貸款增速或會
減慢至１２％－１３％，基準利率或貸款市場報價利率亦會保持穩定，內地銀行盈利有望回復中
高單位數增長。

＊華僑永亨：內銀盈利或仍因「讓利」受壓＊

　　不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，中央希望繼續透過內銀讓利，解決中小企借貸困難
及昂貴的問題，今年未必會調整或收緊貨幣政策。她稱，內銀盈利可能繼續受壓，不過今年環球
經濟有望改善，各國陸續接種疫苗，以及歐美可能推出大規模刺激政策，中國外需將會受惠，銀
行的壞帳風險有望減低，營運壓力將較去年小。（ｗｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS13/01/2021
【FOCUS】影子融資急縮水　去槓桿「一葉知秋」
開市Good Morning13/01/2021
《開市Good Morning》曾永堅：聯想短期上望10元以上
財經熱話13/01/2021
【港所需減費】經濟通史秀美：港交所數據收費無與時並進
財經熱話13/01/2021
【港所需減費】調查指港交所數據收費高，張華峰倡減價紓券商負擔
財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】數字交易公司：香港應把握金融科技機遇
財經熱話12/01/2021
【金融科技獎】WeLab：疫情推動虛銀發展　重本地客戶需求
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>