【ＦＯＣＵＳ】影子融資急縮水，去槓桿「一葉知秋」

【ＦＯＣＵＳ】中國２０２０年新增人民幣貸款，一如預期攀越１９萬億關口，其中，個人

房貸為主的「住戶部門中長期貸款」逆疫增加５０００億；另一邊廂，監管層力遏影子銀行以防

範系統性風險，１２月非標融資急縮水逾７３００億，錄至少四年來最大降幅。



＊驟減７３６７億錄四年最大降幅＊



人民銀行周二（１２日）晚揭盅去年金融數據，全年新增人民幣貸款錄１９﹒６３萬億元（

人民幣．下同）歷史新高，按年勁增２﹒８２萬億元。其中，被視作支持實體經濟的「企業中長

期貸款」，按年增２﹒９萬億元；被視作按揭為主的「住戶部門中長期貸款」，按年增

５０００億元，反映疫境之下居民仍未改買樓置業熱情。

數據並顯示，去年社會融資規模增量累計３４﹒８６萬億元，按年飆升９﹒１９萬億元，但

所謂「魔鬼在細節」，單看１２月社融增量１﹒７２萬億元，不單大幅低於２﹒２萬億的市場預

期，代表影子銀行活動的委托貸款、信託貸款、未貼現銀行承兌匯票驟減７３６７億元，錄至少

四年來最大降幅，恐再證去槓桿已暗自發功。

ＩＮＧ集團預期，對建築業及包括國有企業在內的其他過度槓桿化的公司，今年將有更多的

貸款或債券發行限制。



＊新規、罰單、試點頻出，基建或見頂＊



規模堪比中國ＧＤＰ總量的影子銀行（２０１９年底規模８４﹒８萬億元，相當於同年國內

生產總值的８６％），一直是監管層的心中大石。按銀保監的定義，除了委托貸款、信託貸款等

社融座上客，銀行理財、保險資管、Ｐ２Ｐ貸款、非持牌機構發放的消費貸款等均屬其列。

１２月非標融資急縮水，加上央媽、銀保監１１月發布的網絡小貸新規，以及銀保監近日對

工行等７間金融機構開出近２億元涉及理財產品違規等罰單，流動性拐點避無可避，周二（１２

日）尾市飆升的券商股紛紛回吐，而銀保監最新批准個人不良貸款批量轉讓試點，猶耐人尋味。

預知信用環境收緊的還包括基建巨頭國家鐵路集團，其稍早公布去年完成鐵路固定資產投資

７８１９億元，為自２０１３年以來首次跌破８０００億元，而今年計劃投產新線３７００公里

，亦較去年４９３３公里大減近四分一，跟瑞銀預計內地基建投資可能放緩似不謀而合。

面對內地疫情似現反彈，以及全年到期債券直逼８萬億，貨幣政策是否真的「不急轉彎」？

盯緊周五（１５）的ＭＬＦ（中期借貸便利）操作規模。

