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即市新聞

13/01/2021 13:08

《匯市縱橫－蕭啟洪》狂人的落幕

　　《匯市縱橫》離拜登就職典禮不到１０日，但特朗普的支持者仍未想從歷史舞台退場，創造
了國會山莊自１８１４年後再次被佔領的記錄。究竟這些示威者下場如何，或者特朗普會否在任
期最後一星期被彈劾下台，甚至不得再參與選舉，並不是今天討論重點。

　　有云「瘋子與天才只是一線之差」，特朗普自上台開始，外交面各種舉動讓各國心驚膽跳；
總統與媒體關係差並不罕見，但接連被各大媒體口誅筆伐，甚至永久在社交媒體上噤聲的，也可
算是前無古人。拜登則是參議員出身，分別１９８８年及２００８年兩度競選民主黨總統候選人
失敗，在奧巴馬任內擔任其副手，最終以７８歲高齡中當選。若有機會去投票，該投一個「瘋子
」還是一位屢敗屢戰的老人家？實是兩難。不過在「後真相政治」的時代，社交媒體的力量顯然
讓思考的難度大大下降。對比媒體在特朗普的「通俄門」和拜登兒子的「電郵門」的處理，難怪
特朗普這麼不喜歡傳媒。不管如何，歷史總是由勝利者書寫，民主黨重掌兩院大多數後，獠牙已
現，特朗普最後一星期如何反擊，實是本月最大的「灰犀牛」。
　　
　　美匯指數下試８９﹒２０關口後回彈，但仍持續上年末開始的弱勢，因投資者關注經濟可能
在未來幾個季度反彈。隨著國家主席習近平提出「雙循環」政策，支持貿易，加上國內需求強勁
，都對人民幣走勢有利。同時人民幣相對於美元擁有較高的息率，對外資流入仍然保持吸引力。
人民幣短線累積升幅不小，而美元反彈下人民幣亦有稍為回落跡象。不過預期未來走勢仍會緩緩
上升，匯價可能再試６﹒４３水平，上方支持先看６﹒５０水平。
　
＊本周策略＊
　
　　離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止
蝕６﹒６０００
　
　　歐元：本周建議候高於１﹒２３２０沽出歐元兌美元，目標１﹒２１６０，止蝕
　　　　　１﹒２４６０
　　紐元：本周建議候低於０﹒７０００買入紐元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕
　　　　　０﹒６８５０
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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