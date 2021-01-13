《匯市縱橫－蕭啟洪》狂人的落幕

《匯市縱橫》離拜登就職典禮不到１０日，但特朗普的支持者仍未想從歷史舞台退場，創造

了國會山莊自１８１４年後再次被佔領的記錄。究竟這些示威者下場如何，或者特朗普會否在任

期最後一星期被彈劾下台，甚至不得再參與選舉，並不是今天討論重點。



有云「瘋子與天才只是一線之差」，特朗普自上台開始，外交面各種舉動讓各國心驚膽跳；

總統與媒體關係差並不罕見，但接連被各大媒體口誅筆伐，甚至永久在社交媒體上噤聲的，也可

算是前無古人。拜登則是參議員出身，分別１９８８年及２００８年兩度競選民主黨總統候選人

失敗，在奧巴馬任內擔任其副手，最終以７８歲高齡中當選。若有機會去投票，該投一個「瘋子

」還是一位屢敗屢戰的老人家？實是兩難。不過在「後真相政治」的時代，社交媒體的力量顯然

讓思考的難度大大下降。對比媒體在特朗普的「通俄門」和拜登兒子的「電郵門」的處理，難怪

特朗普這麼不喜歡傳媒。不管如何，歷史總是由勝利者書寫，民主黨重掌兩院大多數後，獠牙已

現，特朗普最後一星期如何反擊，實是本月最大的「灰犀牛」。



美匯指數下試８９﹒２０關口後回彈，但仍持續上年末開始的弱勢，因投資者關注經濟可能

在未來幾個季度反彈。隨著國家主席習近平提出「雙循環」政策，支持貿易，加上國內需求強勁

，都對人民幣走勢有利。同時人民幣相對於美元擁有較高的息率，對外資流入仍然保持吸引力。

人民幣短線累積升幅不小，而美元反彈下人民幣亦有稍為回落跡象。不過預期未來走勢仍會緩緩

上升，匯價可能再試６﹒４３水平，上方支持先看６﹒５０水平。



＊本周策略＊



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止

蝕６﹒６０００



歐元：本周建議候高於１﹒２３２０沽出歐元兌美元，目標１﹒２１６０，止蝕

１﹒２４６０

紐元：本周建議候低於０﹒７０００買入紐元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕

０﹒６８５０



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

