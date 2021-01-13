《投資智慧－鄧聲興》若提高印花稅，恐傷害香港國際金融中心地位

《投資智慧》新一份《財政預算案》將於２月２４日發表，市場估計政府有機會增加股票交

易印花稅，為庫房開源。



我們先分析股票印花稅對股票交投的影響，增加股票印花稅會導致交易成本提高，從而令股

票換手率低。換手率是指一定時間內的成交股數，除以該市場的總發行股數，用以量度其流通程

度。一個股市的交易成本主要是佣金、買賣差價及印花稅，對港股市場而言，前兩者因市場規模

大而且夠成熟，故問題不大，唯獨印花稅較其他對手高出不少。對比其他國家的政策，現時日本

、新加坡及美國等地並無徵收股票印花稅，內地則只在沽出時才收，英國雖然有高達０﹒５％的

買入印花稅，但部分中小型股票則可豁免。根據世界交易所聯合會的數據，港股的換手率較區內

主要市場都要低。



現時港股買賣雙方都要繳付相等於交易金額０﹒１％的印花稅，意味港股投資者一買一賣，

合共要付出０﹒２％，另外還有０﹒００２７％的證監會交易徵費及０﹒００５％的港交所交易

費，而且未計交易系統使用費、過戶費、佣金等收費。由於本港股票印花稅在主要市場屬高水平

，若調高印花稅將增加衍生交易的成本，令對沖交易減少，或拖低港股流通性，因小失大，削弱

本港市場競爭力。香港國際金融中心地位得來不易，若提高印花稅，或令投資者轉至其他市場。



事實上，本港股票印花稅高，投資者交易成本重，一向為市場詬病，而香港股市大部分成交

都來自短線買賣，交易費用正是很多散戶決定輸贏的關鍵因素。證券業界早於２０１７年底亦已

向政府提出檢討股票印花稅，惟港府無意下調。因應目前宏觀經濟環境，業界亦理解有關稅項能

為政府帶來一定收入，已不再要求下調稅率。而在疫情未受控制下，本港經濟、民生、政治都陷

於困境，貿然增加股票印花稅會產生不確定性，或導致香港國際金融中心地位受傷害。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

