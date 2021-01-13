《拆局麒想－林嘉麒》聯想（０９９２）回Ａ，相信估值不會被拉高

《拆局麒想》聯想集團（００９９２）宣布計劃回Ａ股，發行ＣＤＲ在內地科創板上市，發

行新普通股佔公司經擴大後的已發行總數不多於１０％。所募得資金將用於技術、產品及解決方

案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。而今次回Ａ亦有待監管機構批准。聯想集

團董事長兼ＣＥＯ楊元慶表示，回Ａ計劃有助增強公司戰略與國內蓬勃發展的資本市場的緊密連

接，提升內地投資人投資聯想的便利性。的確，北水經過港股通在聯想持倉比例，由去年１２月

初不足一個百分點，已增至３﹒８７％，反映了內地投資者對聯想的興趣。



回歸Ａ股，最直接的潛在利好在於「拉高」整體公司的價值，由中芯國際（００９８１）回

Ａ開始時的超高溢價，到日後宣布有計劃回Ａ的港股在股價上的確有幫助。楊元慶也表示，可進

一步釋放聯想的價值。回想早於２０１８年國務院批准證監會《關於開展創新企業境內發行股票

或存託憑證試點的若干意見》開始進行ＣＤＲ試點，２０２０年４月證監會發布《關於創新試點

紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，進一步降低上市門檻，是國策支持的。不過，要留意回

Ａ的結果是否正面﹖在中芯回Ａ後，情況就如ＡＨ股差距一樣，並未拉升港股的價值，不但與預

期有很大落差，而且港股通持倉大幅減少，當然部分下跌原因與中美關係，受制裁，或業績表現

有關。但幾可肯定的是，回Ａ後，內地投資者可透過Ａ股直接參予投資，何況Ａ股一向好炒，北

水在港股方面的流量減少，港股投資氣氛亦會受到拖累。



另一方面，回Ａ過程並不容易。早於恆大（０３３３３）回Ａ經過多年最終失敗，吉利

（００１７５）遲遲未獲正式批准，似乎香港上市公司在回Ａ的進程也是被動，不是投資者認為

上市公司宣布就代表得到內地監管機構首肯，當中仍存變數。試問今早（１３日）聯想半日升１

﹒０５元，升幅達１３％，假如日後等了又等，今日的溢價代表投資者情緒是激烈的，惟日後「

感情」變淡，聯想股價會如何走呢？



最後，在回Ａ的定價上值得關注。聯想在業務上暫時屬於工業股，儘管過去公司一直努力轉

型，楊元慶亦表示日後以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智能化變革，更好推動各行各業

的數字化、智能化轉型升級等等，但回歸地面看，聯想是賣硬件的。硬件產品盈利水平有限，截

至去年年９月底的２０２１財年第二財季財報顯示，聯想期內總體營業額雖然達到１００５億人

民幣，同比增長７﹒４％；個人電腦與智能設備業務部分營業額同比增長７﹒６％，達７９３億

元；數據中心業務板塊，智能物聯網業務同比增長３６％，智能基礎設施業務同比增長２１％，

行業智能相關業務增長７２％；聯想軟件與服務業務營業額達到８５億人民幣，同比增長３９％

；惟純利率只有１﹒３１１％。一間公司的估值是來看自中長線利潤的增長，既然純利率如此低

，盈利增長上得不到聯想，相信回Ａ的估值也高極有限。若投資者入場要炒聯想回Ａ，進場前要

三思。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊作者為香港證監會持牌人士及並找未持有以上股份

