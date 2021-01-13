《樓市亮話－湯文亮》下半年有機會撤樓市辣招

《樓市亮話》有老友問，在兩三個月前，不時有知名人士叫政府撤辣，點解近日聽唔到那些

聲音，我話以現時樓市情況，撤辣是浪費彈藥，政府亦並非沒有聽從撤辣聲音，首先將工商物業

印花稅回復正常，但市況不佳，撤辣起不到任何作用，叫政府撤辣的人唔敢再出聲，其實，政府

現在有撤辣條件，不過萬事俱備，只欠通關。



老友叫我對樓市作出一個最大膽預測，我認為政府會在下半年撤銷樓市辣招，就算不是全部

，最低限度都會大幅度調低國內人士在香港買樓的印花稅，但襄王有心，神女無夢，過往經常叫

政府撤辣的人現在連提也不提，我見冇人講，唯有我講。



撤辣是要相當高技巧，一般人認為樓市下跌時應該撤辣，這是錯誤的想法，因為在撤辣後樓

市仍然下跌，市民就會話樓市弱過藥煲，撤辣都冇用，正確做法就是樓市開始復甦時撤辣，這樣

會加快樓市復甦速度，從而振興經濟，老友話這是一廂情願想法，撤辣是大塊文章，政府一定要

通過各方面諮詢才夠膽執行，我話如果是這樣就蛇都死，新加坡很快會撤辣，國內資金被坡佬食

晒。



我唔同意老友話一廂情願，起碼是兩廂情願，財政司陳茂波話香港下半年復甦，他有何數據

可以作出這個預測，即使開關，香港經濟最多只能平穩發展，除非是撤辣，在人民幣強勢下，大

量資金到港買樓，如果不用付辣招印花稅，樓市必然上升，經濟才有機會復甦，但很可惜，在這

關鍵時候，竟然冇人叫政府撤辣，波哥唯有做些少暗示，有人要求，政府才會撤辣。《紀惠集團

副主席及行政總裁 湯文亮》

