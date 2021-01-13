【港所需減費】調查指港交所數據收費高，張華峰倡減價紓券商負擔

《經濟通通訊社記者金雪凝１２日報道》去年本港市場飽受新型冠狀病毒肺炎疫情、地緣政

治局勢緊張、環球及本地經濟衰退等陰霾纏擾，當中證券行業亦不敵轉差的經濟環境，多間券商

都面臨經營困難甚至倒閉的危機。

港交所（００３８８）在去年９月時，豁免交易所參與者１萬元月費。不過，措施似乎未能

長期而有效地為競爭激烈的證券行業減輕負擔。立法會金融服務界議員張華峰早前經立法會秘書

處進行市場調查，了解包括紐約、日本、倫敦等多個環球主要市場交易所的數據費用水平，發現

港交所對市場數據供應商的收費普遍較其他地區高，期望政府和港交所能考慮取消或降低相關收

費。



＊本港數據收費較其他主要市場的散戶投資者數據費用高＊



調查報告指，在多個環球主要市場中，不論是專業投資者或散戶投資者，本港的

Ｌｅｖｅｌ２，即不多於十級價格深度、經紀輪候隊伍的串流數據服務為２００元至４００元不

等，相較紐約、日本、倫敦、新加坡等地的散戶投資者數據費用為高。

報告又提到，港交所在數據方面的收入在多年以來亦大大增加，由１９９９年的２﹒３億元

，增加至２０１９年的９﹒２億元，而另一方面，集團其他收入亦急增，例如成交額、上市費用

等，因此數據收入的佔比由１７％大跌至６﹒８％。



＊中小型券商經營壓力大，冀港交所下調數據費用＊



張華峰表示，雖然港股成交表現理想，但本地中小型券商仍面對經營上的困難，加上有大型

券商推出零佣金等不同優惠吸引客戶，導致中小型券商的壓力增加，中小型券商的市佔率由１９

９７年３６％的高峰，下跌至２００３年時的１９％，並於２０１９年進一步跌至８％。港交所

昂貴的數據費用亦對他們構成一定壓力，期望港交所能下調或取消有關費用。即使並非全面取消

，措施屬長期性，下調費用價格對於中小型券商都會有一定幫助。



＊港交所應考慮開設移動應用服務予本港散戶投資者＊



他又指，在內地的投資者主要以手提電話去瀏覽市場價格和資訊，而港交所特別為內地投資

者開設移動應用服務，內地投資者每月僅需支付１３元，就可以手提電話瀏覽串流即時報價，但

本港郤無單一選項，香港投資者如果以手提電話瀏覽即時的市場價格，需按一般收費，每月支付

數百元，因此認為港交所應該考慮開設相應服務予散戶投資者。



＊將盡快與港交所會面提出下調數據費用建議＊



張華峰指，早前曾經與現任的港交所代理集團行政總裁戴志堅會面，並討論過收費事宜，期

望能以該份報告作支持，盡快與對方再會面作進一步的商討。他透露，早前雙方會面時，大家都

持開放態度，並表示會認為考慮相關事宜。被問到期望措施可以何時實施，張華峰指，需有待進

行第二次會面後才會更為明確。



＊港交所：市場數據涉透明度、深度和公平性，需審慎和仔細研究＊



對於相關建議，港交所發言人回覆查詢時表示，隨著香港金融市場的發展，對獲取市場數據

的需求也在不斷變化。集團致力持續檢討市場數據內容組合，以至其發放和收費的模式，考慮因

素包括整體市場及其各組成部分的性質、相關科技和監管規則的演變、行業競爭環境，以及區域

經濟增長所帶來的機遇與挑戰。

發言人指，由於市場數據領域涉及資訊透明度、深度和公平性，因此在決定對現有模式作出

任何改動前，須經過審慎和仔細研究。若有任何新進展，港交所將適時通知市場。

