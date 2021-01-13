【港所需減費】經濟通史秀美：港交所數據收費無與時並進

《經濟通通訊社記者金雪凝１２日報道》本港經濟去年受新型冠狀病毒肺炎疫情等影響而急
促衰退，各行各業都受到重創。當中，證券行業亦面對經營困境。立法會金融服務界議員張華峰
早前經立法會秘書處進行市場調查，了解包括紐約、日本、倫敦等多個環球主要市場交易所的數
據費用水平。調查發現，港交所（００３８８）對市場數據供應商的收費普遍較其他地區高，期
望政府和港交所能考慮取消或降低相關收費。有本地的市場數據供應商支持有關建議，認為港交
所的收費措施沒有與時並進。
＊港交所措施數據收費措施沒有與時並進＊
經濟日報集團（００４２３）兼《經濟通》董事總經理史秀美接受訪問時認為，現時交易所
對散戶及專業投資者的市場收費都非常高，每月需要１２０元至４００元不等，而且多年來從無
調整價格。她指，現時大多數人普遍以手提電話去瀏覽市場價格和資訊，港交所為吸引內地投資
者，在２０１７年推出移動應用服務推廣計劃，但僅適用於中國內地的用戶，以手機應用程式訂
閱市場數據的用戶每月僅需支付１３元，而香港卻無單一選項，任何用戶劃一需支付數百元月費
，批評港交所措施沒有與時並進。
＊本港應取消或下調市場數據費用，並為本地用戶設移動應用服務＊
對於張華峰提出，港交所和政府應考慮取消或下調市場數據費用，史秀美表示，非常支持有
關建議，並認為港交所亦應為本地用戶設立移動應用服務的數據收費，讓投資者以每月約３０元
的相宜價格，利用手提電話去獲取實時的市場資訊。近年有大量中概股回港上市，設立相關收費
可讓更多投資者參與。如果將措施擴展至香港以外的投資者，讓香港以外的投資者亦可透過手提
電話買賣港股，長遠可令更多人認識港股，提升參與港股的興趣和誘因，從而令香港作為國際金
融中心的地位更為穩固。此外，港交所亦會因而新增一項收入來源，相信移動應用服務將能帶來
數以百萬計的用戶。
＊措施將令券商、投資者、數據供應商及交易所從中受惠＊
她指，從整體市場去看，下調市場數據收費，並設立移動應用服務的數據收費，將會令包括
券商、投資者和數據供應商，以及交易所都從中受惠。作為數據供應商，設立移動應用服務收費
，公司都不會受影響，因為專業投資者單單以手提電話，難以詳盡瀏覽所有的市場價格及資訊。
另一方面，數據收費減少，券商的成本下降，或會對報價機的需求有所刺激。
她又指出，不擔心港交所下調收費會令數據供應商面對的競爭加劇，公司亦有完善的技術架
構等，從中節省的資源可更多地投資於新聞、分析等方面。
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