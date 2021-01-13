【新冠疫苗】何栢良：科興疫苗有效率下降或受變種病毒等因素影響

《經濟通通訊社１３日專訊》巴西公布，中國科興生物研發的新冠肺炎疫苗在當地的第三期

試驗結果，總體有效率僅為５０﹒３８％，比之前宣布的７８％低近３０個百分點，僅僅達到世

衛疫苗有效率５０％的審批標準。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前未有詳細資

料判斷疫苗最終是否可靠，至於有效率低近３０個百份點，相信受多種因素影響，包括近兩、三

個月出現變種病毒，可能會影響疫苗成效，

何栢良指，分析疫苗成效時，不可以選擇性檢視偏高或偏低的數據，要整體了解試驗的設計

，包括安排接種人士打疫苗及安慰劑的「雙盲測試」是否妥善，如能確保所有安排都是隨機，後

來得出的數據就會較有權威，大約能反映疫苗成效。



＊醫學會不覺最新數字極不理想＊



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目上表示，暫時不覺得數字極不理想，亦

不代表完全無保護力。他認為現時仍有不少未知之數，例如測試對象年齡層為何，是否包括長者

、無症狀人士佔比多少等，有關數據對結果相當重要，期望未來會有更多公布和完整的醫學文獻

等，列清楚相關數據，讓當局和疫苗的專家小組研究，再作結論。（ｃｌ）

