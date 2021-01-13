【國安立法】外媒：港警把３５＋初選被捕者手機送內地提取數據

《經濟通通訊社１３日專訊》香港５０多名涉及去年民主派３５＋初選的人士被捕，美國《

華盛頓郵報》引述知情人士指，警方把被捕人士的電子設備送到內地，因為內地當局具備先進的

數據提取技術，正從這些設備中收集訊息，協助調查。報道引述警員指，網絡安全及科技罪案調

查科無法破解較新型號的ｉＰｈｏｎｅ，不過就有能力進入Ａｎｄｒｏｉｄ系統，以及獲取

Ｇｏｏｇｌｅ雲端硬碟的資訊。

報道指，警方在行動中檢走超過２００個電子裝置，包括被捕者家人的手提電腦。

消息稱，警方堅信，２０１９年的香港民主派示威是經過精心策劃和協調，認為有需要全面

地畫出香港民主派和公民社會的聯繫，從而對香港局勢有更清晰了解。



＊專家：新型手機加上新型號操作系統破解有難度＊



香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生出席電台節目時指，一般遇上解鎖問題，

都會尋求對外協助，但最新型號手機加上最新型號操作系統，破解有難度。他表示，蘋果出新款

手機時，都會糾正過去被人破解的問題，因此不容易破解，要等一段時間，部分新款

Ａｎｄｒｏｉｄ手機硬件加上加密，亦提高安全度，但因為Ａｎｄｒｏｉｄ手機涉及多間廠商，

因此一般人認為安全性較蘋果手機低。（ｈｙ）（ｚｚ）

