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13/01/2021 12:17

【新冠肺炎】陳肇始研究要求指定處所營運者檢視市民安裝安心出行

　　《經濟通通訊社１３日專訊》多名議員在立法會上表示關注農曆新年時，大批市民會拜年及
食團年飯，單靠「安心出行」並不足以應付疫情。食物及衛生局長陳肇始表示，正與相關的政策
局研究，若被勒令停業的處所重開，會要求營運者安排去檢視市民有否安裝安心出行。
　　陳肇始坦言，規管家中跨家庭聚會在執法上有困難，同時當局會研究商場是否要提早關門，
但呼籲市民自律及遵從社交距離措施。（ｃｌ）

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