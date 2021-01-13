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13/01/2021 16:03

【新冠肺炎】東區醫院８１歲有長期病患者離世，累計１６１人病逝

　　《經濟通通訊社１３日專訊》東區尤德夫人那打素醫院一名８１歲有長期病患的男確診者（
個案編號：６９２１）今日離世，疫情至今，本港累計有１６１人染疫亡。
　　該名男患者因咳嗽到私家醫生求診，及後確診，於去年１２月６日入住東區醫院隔離病房。
病人情況持續惡化，並於今日上午１１時３２分離世。（ｃｌ）

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