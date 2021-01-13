【企業盈喜】擎天軟件（０１２９７）料全年度純利升最少５０％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國擎天軟件（０１２９７）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利增不低於５０％，即至約４﹒２５億元人民幣。

該集團指，純利增長主因出售出口企業雲化軟件及服務有關資產，確認獲收益約３﹒６８億

元人民幣所致。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

