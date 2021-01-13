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13/01/2021 07:57

【企業盈喜】首創環境（０３９８９）料全年純利增最少３０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》首創環境（０３９８９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利比２０１９年度純利約３﹒０３億元人民幣增長不低於３０％，即至約３﹒９４億元人
民幣。
　　該集團指，純利增長主因來自工程建造和項目運營。
　　該集團預期於３月中、下旬公布業績。（ｗｈ）

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