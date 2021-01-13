《日入而息》盈富明起恢復投資受制裁股份，粉嶺工業地逾８億批出

《今天重點》﹡道富環球指盈富基金明起將恢復對受制裁股份進行投資；盈富基金監督委員

會成員稱當日煞停投資是很急的決定

﹡粉嶺工業地以逾８億元批出，呎價約３７５０元

﹡傳唯品會及歡聚集團在港第二上市，合共集資近３００億

﹡據報嗶哩嗶哩已提交在港上市申請，四大投行任保薦人

﹡中國外交部駐港公署特派員謝鋒結束香港工作，奉調離任回京

﹡上訴庭推翻原審法官裁定私人協約換地建丁屋違憲決定；鄉議局主席劉業強

歡迎裁決，期望政府解凍申請

﹡本港新增４２宗確診，１１宗源頭未明



《即日市況》﹡阿里騰訊三桶油限制大市跌幅，港股微跌４１點報２８２３５點



《深滬股市》﹡滬指吐０﹒３％失三千六，科興疫苗僅合格醫藥股急挫



《美元匯價》﹡英鎊挑戰１﹒３７的即市阻力；歐元最新報１﹒２１７５╱７７，日圓最新

報１０３﹒９５╱９７



《公司資訊》﹡中國力鴻（０１５８６）訂２＋Ｘ戰略，未來專注可再生能源及其他ＥＳＧ

相關領域

﹡中匯（００３８２）折讓近１２％配股，淨籌４﹒６億元

﹡消息指新世界（０００１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元；新

世界發展與廣州政府戰略合作，帶動人才資金聚集

﹡傳唯品會及歡聚集團在港第二上市，合共集資近３００億

﹡據報嗶哩嗶哩已提交在港上市申請，四大投行任保薦人

﹡佳源（０２７６８）１２月合同銷售３５億元人民幣，同比持平

﹡承興國際控股（０２６６２）簡稱更改為「美好發展」，下周二生效

﹡招行（０３９６８）梁錦松及趙軍辭任獨立非執董

﹡美團（０３６９０）被指誘導用戶開通「美團月付」，借款消費前無提醒

﹡信達生物（０１８０１）「達伯舒」聯合「達攸同」獲國家藥監局正式受理

申請

﹡國際家居零售（０１３７３）料再開１０間日本城，口罩品牌銷情理想

﹡富士康新設南京公司涉汽車零件製造，跨界造車業

﹡匯控（００００５）非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選

﹡楓葉教育（０１３１７）發行１﹒２５億美元可換股債券

﹡瑞港建設（０６８１６）完成收購青島宏海幕牆３４％股權

﹡樂透互娛（０８１９８）附屬互動實驗室獲合資夥伴回購股權

﹡寰亞傳媒（０８０７５）終止收購ＶＳ Ｍｅｄｉａ

﹡聯想（００９９２）確認計劃透過發行ＣＤＲ集資約１００億元人民幣

﹡瀘州銀行（０１９８３）與東方資產簽訂債權轉讓協議

﹡復宏復霖（０２６９６）骨髓瘤藥獲國家藥監局批准臨床試驗申請

﹡港龍中國地產（０６９６８）去年合同銷售金額按年升２０％

﹡暢捷通（０１５８８）通過建議發行Ａ股初步方案

﹡高飛、殷易林辭任中國智慧能源（０１００４）執行董事，陳夏軒接任

﹡星盛商業管理（０６６６８）明起招股，每手入場費為３９１９元

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）３９萬股

﹡莊士機構（００３６７）認購債券，代價４９００萬美元

﹡松齡護老（０１９８９）澄清已償還第二筆代價付款未償還餘額及應計利息



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）合共發行７﹒５億美元有擔保票據

﹡新華保險（０１３３６）去年原保險保費收入按年升１５﹒５％

﹡中國人保（０１３３９）去年保費收入按年升１﹒５％

﹡中人壽（０２６２８）去年原保險保費收入升７﹒８％至約６１２９億元人

民幣

﹡中國財險（０２３２８）去年全年保費收入按年增０﹒１％



《神州民企》﹡酷派（０２３６９）更新與房產商合作開發酷派信息港城市項目協議

﹡安踏體育（０２０２０）去年第四季安踏品牌產品零售額按年錄低單位數增

長



《中國要聞》﹡字節跳動成立商業保理公司，開展企業徵信業務等

﹡傳廣汽豐田生產線曾停工兩日，因半導體供應不足

﹡據報富士康深圳廠房將製作ｉＰｈｏｎｅ １３樣辦

﹡人行今收水８０億元，官媒料農曆新年前人行積極補水

﹡中汽協表示去年汽車銷量跌近２％，新能源車增近１１％

﹡國產特斯拉去年售出１４萬輛，中國新能源車銷量冠軍

﹡國台辦表示新批准設立４家海峽兩岸交流基地

﹡內地服務器晶片龍頭海光信息擬於科創板上市

﹡曠視科技擬發行ＣＤＲ掛牌上海科創板

﹡信託業去年違約額逾１６００億元人民幣，業內料今年依舊難捱

﹡深圳管道輸送十億立方米天然氣，保障珠三角香港供應

﹡據報中國今年年中將啟動碳市場，首先納入發電行業

﹡北京表示去年數字經濟增加值１﹒３萬億

﹡胡春華調研畜禽種源保護：提升核心種源自給率

﹡銀保監表示保險資管公司分類監管，明年起施行

﹡上海首推生物醫藥企業「新藥貸」

﹡分析指ＰａｙＰａｌ進軍中國短期難撼支付寶等地位

﹡英加相繼抵制新疆產品，中方堅決反對並捍衛主權安全

﹡外媒指控華為人臉辨識專利或被用以識別維族人

﹡上交所表示公開譴責華晨集團及相關負責人

﹡華夏幸福面臨首個流動性考驗，下周須償債１５億元人民幣

﹡華晨集團回復上交所公開譴責：將按要求積極整改

﹡市場對今年幣策調整存分歧，內銀壞帳風險有望降低

﹡調查指去年四季度上海投資信心小幅回升；調查指去年四季度上海消費者買

房意願上升

﹡特斯拉表示中國製Ｍｏｄｅｌ Ｙ本月起陸續交付

﹡銀保監印發消費金融公司監管評級辦法

﹡乘聯會表示１月第一周乘用車日均零售同比跌７％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％創史上新高，台積電破頂闖６００元



《其他消息》﹡律政司研向１２港人案中未成年者加控，還柙下月再訊

﹡人大常委會下周開會，譚耀宗指未知會否討論香港議程

﹡港府表示將按公務員規則和規例處理違誓問題；港府建議每兩年增加１天法

定假期，最終與「銀行假」看齊

﹡葉劉淑儀稱禁雙重國籍可助有意移民港人想清楚後果

﹡外媒表示港警把３５＋初選被捕者手機送內地提取數據

﹡運房局表示沙中線過海段能否如期通車，東鐵新信號系統進度成關鍵

﹡美容院及派對房間等資助計劃本月１８日起接受申請

﹡中國外交部駐港公署特派員謝鋒結束香港工作，奉調離任回京

﹡日出康城ＬＰ１０首批１７９伙，入場費６９９萬元起

﹡上訴庭推翻原審法官裁定私人協約換地建丁屋違憲決定；鄉議局主席劉業強

歡迎裁決，期望政府解凍申請

﹡深股通額度全日用近４８億元；滬股通額度全日用１１﹒４億元，陸股通淨

流入２７億

﹡金管局冀道富釐清盈富新安排對投資者的影響

﹡立橋人壽推新靈活儲蓄方案及住院入息保障

﹡ＩＴ業界提供１００個創科職位支持大灣區青年就業計劃

﹡安永料今財年財赤達３６３０億，創本港回歸以來最高；永料未來一至兩年

香港持續赤字，現非合適時間加稅

﹡祈連活稱聯匯制度行之有效，無需要作出改變；祈連活料內地經濟今年增長

７﹒５％，已發展國家將迎大幅反彈



《新冠肺炎》﹡本港新增４２宗確診，１１宗源頭未明

﹡東區醫院８１歲有長期病患者離世，累計１６１人死

﹡衛健委表示部分地區出現社區和多代傳播，防控形勢嚴峻

﹡澳洲科學家質疑阿斯利康疫苗建立群體免疫有效性

﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ日本城齊辦花市，前者收花農３％佣

﹡娃哈哈表示一無症狀感染者曾兩度到訪山西晉中工廠

﹡陳肇始研究要求指定處所營運者檢視市民安裝安心出行

﹡何栢良稱科興疫苗有效率下降或受變種病毒等因素影響

﹡聶德權稱ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗將在社區接種中心接種；科興疫苗有效率下

降，聶德權稱經顧問專家審核才接種

﹡科興生物表示已供應逾７００萬劑滅活疫苗到中國各省；疫苗安全有效，有

信心準時向香港供貨

﹡上海表示國內疫情中高風險地區人員暫緩來滬返滬

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