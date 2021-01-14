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即市新聞

14/01/2021 07:50

《華爾街內望》市場關注總統特朗普再遭國會彈劾，美股個別發展

　　《經濟通通訊社１４日專訊》投資者等待美國下一輪財政刺激計劃的細節，同時國會舉行有
關彈劾總統特朗普的聽證會，美股周三（１３日）個別發展，防禦性板塊領漲。
　　道指跌８點或０﹒０３％，報３１０６０點。標指漲８點或０﹒２３％，報３８０９點。納
指漲５６點或０﹒４３％，報１３１２８點。
　　市場預期華府將出台巨額紓困措施，不過在候任總統拜登明日公布細節前，投資者似乎紛紛
離場觀望。
　　美國國會眾議院正計劃對特朗普進行第二次彈劾，部分投資者關注彈劾是否會推遲刺激計劃
，或即將上任的拜登其他議程進展。
　　聯儲局最新褐皮書報告顯示，最近幾周美國經濟活動溫和增長，不過越來越多的聯儲地區就
業有所下降，主要因為感染病例激增，導致更多政府實施停擺措施。
　　板塊方面，美國國債收益率回落，提振公用股、地產股等對利率敏感的防禦性板塊，並分別
上揚１﹒９％和１﹒４％，而對經濟敏感的景氣類板塊跑輸，材料股、工業股皆跌約１％。
　　個股方面，英特爾急升７％，ＶＭｗａｒｅ跌６﹒８％，英特爾表示ＶＭｗａｒｅ總裁格爾
辛格將在下月取代斯萬成為新任總裁。
　　製藥商Ｒｅｇｅｎｅｒｏｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ漲１﹒２％，華府表示將以
約２６﹒３億美元額外購買１２５萬劑新冠肺炎抗體雞尾酒療法。
　　指標十年期國債收益率跌至１﹒０７１％。（ａｌ）

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