《華爾街內望》市場關注總統特朗普再遭國會彈劾，美股個別發展

《經濟通通訊社１４日專訊》投資者等待美國下一輪財政刺激計劃的細節，同時國會舉行有

關彈劾總統特朗普的聽證會，美股周三（１３日）個別發展，防禦性板塊領漲。

道指跌８點或０﹒０３％，報３１０６０點。標指漲８點或０﹒２３％，報３８０９點。納

指漲５６點或０﹒４３％，報１３１２８點。

市場預期華府將出台巨額紓困措施，不過在候任總統拜登明日公布細節前，投資者似乎紛紛

離場觀望。

美國國會眾議院正計劃對特朗普進行第二次彈劾，部分投資者關注彈劾是否會推遲刺激計劃

，或即將上任的拜登其他議程進展。

聯儲局最新褐皮書報告顯示，最近幾周美國經濟活動溫和增長，不過越來越多的聯儲地區就

業有所下降，主要因為感染病例激增，導致更多政府實施停擺措施。

板塊方面，美國國債收益率回落，提振公用股、地產股等對利率敏感的防禦性板塊，並分別

上揚１﹒９％和１﹒４％，而對經濟敏感的景氣類板塊跑輸，材料股、工業股皆跌約１％。

個股方面，英特爾急升７％，ＶＭｗａｒｅ跌６﹒８％，英特爾表示ＶＭｗａｒｅ總裁格爾

辛格將在下月取代斯萬成為新任總裁。

製藥商Ｒｅｇｅｎｅｒｏｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ漲１﹒２％，華府表示將以

約２６﹒３億美元額外購買１２５萬劑新冠肺炎抗體雞尾酒療法。

指標十年期國債收益率跌至１﹒０７１％。（ａｌ）

