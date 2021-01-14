《出旗制勝－麥穎儀》北水繼續追捧騰訊，新能源汽車股備受追捧

《出旗制勝》恆指止步三連升，上日（１２日）早段能升１３８點，但午後則要倒跌

１４０點，臨近收市跌幅收窄至４１點，報２８２３６點。大市成交金額重上２０００億之上，

有２０２１億。上日成交額居首個股為騰訊（００７００），為ＡＴＭＸＪ股中升幅第二高之個

股，全日升１％。

騰訊昨日股價曾上６００元之上，最高曾見６０２﹒５元（升２﹒１％），但臨近收市前升

幅輕微收窄至１％，收報５９６元。另外，留意到北水繼續追捧騰訊，截至本周三（１３日），

北水已連續１４日錄得淨買入。繼續看好騰訊有機會突破並企穩於６００元以上

，或可留意騰訊購１６９２０，行使價７００元，實際槓桿９﹒８倍，引伸波幅４３﹒３％，換

股比率１００兌１，２０２１年０３月２６日到期。

近日市場關注通訊工具私隱，包括之前Ｗｈａｔｓａｐｐ要求用戶同意將帳戶內的電話號碼

等資料與母公司Ｆａｃｅｂｏｏｋ共享，引起大眾對私隱安全的疑慮。與此同時，騰訊旗下微信

近日收到用戶反饋，部分第三方ａｐｐ鏈接內容分享到微信內打開時，脅逼跳轉或下載第三方

ａｐｐ。有見及此，微信進行了調整，對違規鏈接不再提供微信內直接打開第的服務，用戶可點

擊「繼續訪問」或複製鏈接然後在瀏覽器中打開。投資者如看淡，或可留意騰訊沽１８２０４，

行使價５３５﹒３８元，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅４０％，換股比率１００兌１，２０２１

年０４月２６日到期。

新能源汽車股版塊近日備受市場追捧，早前據報與百度合作生產電動汽車的吉利

（００１７５）再有好消息加持，另一報道指富士康與吉利將成立合資公司，為全球汽車以及出

行產業提供代工生產及定制顧問服務，體現全產業鏈的競爭優勢。吉利股價繼續強勢，上日升１

﹒１％，同時為十大好倉流入之個股，繼續看好或可留意吉利購１１２７０，行使價

３８﹒８８元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅６６﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年０７

月２９日到期。

截至上日，吉利本月已累計升超過２３％，１４天相對強弱指數超過７０，屬超買水平。如

認為股價有回調壓力，或可留意吉利沽１１５７３，行使價２８﹒８８元，實際槓桿２﹒６倍，

引伸波幅６１﹒８％，換股比率１０兌１，２０２１年０７月２９日到期。《花旗上市結構性產

品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

