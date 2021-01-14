《國金與投資－曾廣標》特朗普最後的探戈！

《國金與投資》特朗普死忠粉絲衝擊美國國會阻止確認拜登當選失敗後，副總統彭斯拒絕根

據憲法第２５條修正案率領內閣成員罷免特朗普，於是眾議院展開四年來第二次針對特朗普的彈

劾，控罪包括煽動叛亂，由於民主黨議員在眾議院佔有多數，通過彈劾動議是必然的，但裁決要

獲參議院三分二大多數議員贊成才可以罷免總統，去年初特朗普由於「烏克蘭門」被眾議院通過

彈劾，但參議院判他無罪。



＊被提早踼下台 機會微＊



衝擊國會的鬧劇犯眾怒，部分共和黨議員亦公開表示對特朗普不滿，但在眾議院表決時，支

持提早幾日踼特朗普下台的共和黨議員只是佔很少數，然而與特朗普鬧翻的參議院共和黨領袖麥

康奈爾已表明會在拜登就職前一日即１月１９日，參議院才復會，等於這場審訊將很可能會延續

到拜登上台之後。對於是否應集中火力提早踼走特朗普，拜登亦沒有正面表態，因為他現時強調

上任後將會促成美國人團結向前看，要表現得厚道一點。



＊死忠粉絲全國叛亂 杞人憂天？＊



但由於政治惡鬥仍在持續，美國股市近日變得較為審慎，投資者在高位靜觀其變，屬於好淡

爭持。根據聯邦調查局的發表及一些民主黨議員的警告，特朗普的死忠粉絲們準備武裝包圍首都

及５０州首府，國民警衛軍已增兵上萬人進入首都布防，以確保１月２０日就職禮及在這之前維

持安寧讓政權順利交接。



自從國會衝擊事件後，特朗普轉軚譴責暴力，反映出他也知道今次犯了眾怒，他留守在白宮

但被推特等社交平台「封了嘴」，直至周二他起程前往得州視察邊境圍牆之際，他才向記者們發

表了節單講話。



＊粉絲只是政爭棋子 無力叛亂＊



特朗普指摘民主黨又企圖彈劾他是獵巫行動的延續，並警告此舉將引起極大怒火。暗示還可

號召死忠粉絲們「勤王」。不過，這種態度卻反而被主流傳媒指控他仍在搞陰謀，反特朗普的先

鋒ＣＮＮ頻道便大張旗鼓指控叛亂危機未消除。特朗普一向強勢「領跳探戈」，如今反被對手舞

弄了。



參與衝擊國會的不少人起初以為只是「小兒科」，甚至自拍放上網。相對於香港立法院被衝

入大肆破壞，美國暴徒已算很克制，他們有些人雖然有槍在身，但並沒有開槍射擊的個案，反而

一名沒有武裝的女子在混亂中被警方槍殺，事件中有五人死亡，四人是抗議者，另一名是被硬物

擊中送院不治的警察。主流傳媒誇言國會殿堂被大肆破壞，議員們有生命危險等等，顯然均與事

實不符。



＊死忠者會否發動自殺襲擊？＊



至於所謂再策劃全國武裝叛亂的指控，似是少數死忠粉絲和主流傳媒的想出來的，未來一個

星期可能仍會有一些抗議行動，但暴力奪權不可能，數以百計參與衝擊國會的死忠粉絲有數十人

已被捕，其餘大多潛逃各地，正被聯邦聯查局通緝。當然，不能排除有個別死忠份子會發動自殺

式襲擊，而這是華爾街（ＷＡＬＬ ＳＴＲＥＥＴ）和市民大眾（ＭＡＩＮ ＳＴＲＥＥＴ）都

需要提防的。



＊各方打落水狗真正目的＊



特朗普做多一個星期便正式下台，他所說的群眾怒火只是拋浪頭，已不敢再公開動員支持者

為他保住權位了，而民主黨搞彈劾，只是想進一步分化共和黨，把仍效忠特朗普的一些議員和背

後的金主逼向牆角，令共和黨主流派今後與特朗普徹底決裂，把特朗普的政治生涯結束，留給他

的將是其商業王國的財政危機及針對他個人的連串訴訟。



事實上，無論是共和黨的議會黨團領袖麥康奈爾以至即將離任卻準備四年後競選總統的彭斯

，也有孤立特朗普的計算，使他在政治上再也不能翻身，以便加強本身在共和黨內的領導地位。



參議院通過罷免特朗普的機會盡管極微，但若只是以簡單多數通過他不能再出任公職，則應

該頗為容易，在議會黨團內，特朗普過去的支持者主要是在眾議院，這是每兩年全部改選，現時

大部分共和黨眾議員都靠特朗普支持而上台，因此現階段不能反出面，否則兩年後便很可能會被

共和黨選民踼走，但六年一任的參議員大多在本州有實力，一些人不怕與特朗普鬧翻。



＊特朗普可建新黨另起爐灶？＊



特朗普可否自己另外創黨呢？美國的制度保證兩黨獨大，９０年代大富豪佩羉曾創黨參選總

統，但並無足夠的人力物力在各州拉票，因此，每次都是連一張選舉人票都拿不到。特朗普家族

主要搞酒店和娛樂事業，是世紀疫症的重災區，當德銀等金主不再願意繼續貸款，他下台後專心

保住家業才是上策！《資深評論員 曾廣標》

