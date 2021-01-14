《行內行外－梁崇讓》中美角力何時了？疫情多與少！

《行內行外》中美之間的鬥爭越演越烈，自中美貿易戰拉開戰幔的時候，筆者早已提及貿易

戰只是中美兩國博弈的開始，最終兩國必掀起全球貨幣戰。２０１７年特朗普上任後，立即向全

球發動貿易戰，並試圖孤立中國，可惜一場新冠病毒疫情令他事與願違，因各國應對付疫情的方

法差異不一，結果大部分歐美國家都未能有效地控制疫情蔓延，感染人數直線上升，導致全球經

濟癱瘓不前，而中國卻能迅速地控制疫情的擴散，大部分地區能在短時間內做到零確診，國內經

濟很快回復正常，還成為２０２０年僅有經濟正增長的大國，因此美國為了打擊中國，只好把貿

易戰直接提升至金融領域。



＊美續針對中企＊



去年除了制裁中國企業和凍結個別有關人士的資產外，近日紐約證券交易所更宣布對中國移

動（００９４１）、中國電信（００７２８）及中國聯通（００７６２）啟動除牌程序。不過在

除牌事件過程中突顯了中美矛盾已伸延至美國內部，紐約證券交易所本已突然撤回將內地３大國

營電訊商之美國預託證券（ＡＤＲ）除牌的決定，豈料不出一日美國財長姆欽反對，結果令紐約

證券交易所再度「轉軚」，宣布將「遵照美國法律」，按原定計劃將於美國東岸時間１月１１日

周一上午４時停止中移動、中聯通及中電信的ＡＤＲ交易，意味即被逼除牌，並表示這是根據美

國財政部轄下海外資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）所發出的指引；另按照總統特朗普去年１１月中

簽署的行政命令，美國人士屆時不得參與中移動、中聯通及中電信的ＡＤＲ之特定交易，這種朝

令夕改，誰惡誰正確的政策是否就是歐美各國口中所說的西方民主模式？木宰羊！



此外，特朗普上周在卸任前更簽署一項以「國家安全」為理由的行政命令打壓中國科技企業

的最新行動，命令在４５天後禁止與包括螞蟻集團旗下支付寶在內８款中國應用程式（Ａｐｐ）

進行交易，因此有市場人士料被稱為「３桶油」的３大國營油企中國海洋石油（００８８３）、

中國石油（００８５７）及中國石油化工（００３８６）將成下一系列除牌目標，其他在美上市

的中資企業也可能不能幸免。而近期阿里巴巴（０９９８８）被內地有關當局約談事件也引起市

場人士和投資者的迴響，擔憂某些中資企業的股票資產估值可能受內外夾擊因素而有所改變。



＊打好疫情大仗＊



現時新冠肺炎疫苗已在個別地方開始接種，全球經濟可能因此而復甦有望，以上種種因素令

基金經理和投資者對新舊經濟股的持股比例和策略都會作出調整，這難免引起股票市場的波動。

至於拜登就任美國總統後，政治和金融策略會否有所改變而影響市場的走勢，那只能拭目以待。

現時中美之爭已發展到金融戰線上，更有人預言傳出中美遲早會來一場真正的戰爭，有外國傳媒

報道美國已準備與中國開戰，真正的戰爭會否在未來發生？筆者實不作多想，也輪不到我們平民

百姓去想。



當務之急各國要打好一場新冠疫情的大仗，在控制疫情方面，中國、美國和西歐的成果高下

立見，至於疫苗的效用，至今還未能定論誰優誰劣？但有關疫苗測試的結果和會否引起副作用的

報道，也有正負兩面不同的說法。最奇怪的是全都是專家之言，那真不知要相信誰了？身為中國

人自然要相信中國所製造的疫苗，更重要的是在今次疫情的抗爭中，中國領導人和政府對國民所

作出的承擔與歐美各國相比，真有天堂和地獄之分！中國領導人多次強調人命最重要，但歐美多

國似乎卻側重於各國在經濟和個人活動及自由度，缺乏了真正的公民意識和只享往崇尚個人自由

的自私行為，這當然與當地政府長久的施政政策和背後的動機存有莫大的關係。



香港回歸後，特區政府究竟以中國的思維還是西方模式來管治香港，就由大家來評論和判斷

吧！至於特區政府的成績表上有多少評分，也是留待市民審評吧！而香港的金融市場，表面看發

展勢頭仍然良好，但是特區政府對本土金融業界和從業員的發展有沒有直接的真正扶持呢？否則

本土業界就不會時時刻刻地怨聲載道呢！



＊誰大誰惡誰正確？＊



後記：上周美國特朗普支持者衝入國會大樓及參眾議院議事廳，期間有警員向示威者發射胡

椒噴霧和催淚彈，據報道有示威者被警員開槍射中而亡，一幕一幕的美麗風景線令人想起當年香

港立法會大樓被黑暴衝擊的情景，當時香港警方千般忍讓也落得被歐美多國猛烈抨擊，如今美國

警方動用胡椒噴霧和催淚彈，甚至開槍驅散示威者，更導致有人死亡，明顯有干預示威者自由之

嫌。而英國因新冠肺炎疫情的單日確診人數屢創新高而第三度封城再度引起示威，封城這是否剝

奪人權呢？可是現時多個國家都譴責示威者的行為屬違法，為甚麼呢？



如果大家不是善忘，當年中國的封城阻止疫情擴散和香港警方利用胡椒噴霧和催淚彈驅散示

威者卻被歐美各國作出種種嚴厲的批評，現今歐美國家對封城和示威者的取態比中港更嚴厲，這

不是雙重標準又是甚麼呢？莫非世上真是誰大誰惡誰正確？至於香港股票市場，有業界人士一直

批評有關當局對待大型和中小型上市公司或企業上市申請，以及中介法團和中介人都存在雙重標

準，更導致金融市場一直出現不公平和惡性競爭，這也是誰大誰惡誰正確嗎？《香港證券及期貨

從業員工會副會長 梁崇讓》

