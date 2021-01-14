《缸邊隨筆－石鏡泉》特首請出手

《缸邊隨筆》編按：道富昨天（１３日）傍晚發出通知，指作為盈富基金（０２８００）之

經理人，將於今日（１月１４日）恢復對屬於恆指成分股公司的受制裁實體進行投資。不過，本

文早於道富寫成，編輯認為認知大於事實，故照舊刊出，讀者需見道富不合情理之處。此外，道

富改錯，正義伸張，首功應是任志剛，在此說明一下。



道富環球謂，會依從美國指令，其管理的盈富基金，不會買賣被美國禁制的，在恆指成分股

的中資股事。



﹒特首回應此事，大意謂：



不是政府行為，盈富基金是市場產品（即是政府不理），金管局尚有少量剩餘影響力，要由

盈富基金管委會處理。



﹒金管局回應此事，大意謂：



會跟進事件，事件由盈富基金管委會處理（即是金管局不會出手）。



﹒盈富基金管委會：



成員陳家強有個電視訪問，謂會跟進，但沒有講道富的行為是否不對，管委會則未見有表態

。



﹒前金管局局長任志剛，則謂道富這樣做，是不當，有失職。



﹒雷鼎鳴、筆者及不少投資界人士及強積金持份者提出炒咗道富環球，另換管理人。



為甚麼做官的，管事的，言詞曖昧？怕甚麼？怕特朗普制裁你？



筆者特意提出任志剛的意見，至為重要，因為他在１９９８年時有份打大鱷，亦有份參與成

立盈富基金，並制定管理盈富基金事宜，除非任志剛是被認為患上老人癡呆、失憶症，不然以他

的認識，他的意見就是「權威」。



「權威」不是因為他是前金管局局長，而是他引述了當年港府找道富去做盈富基金管理人的

規條中：



管理人要使盈富基金緊跟恆指表現。



＊盈富基金不跟恆指就是欺詐＊



據盈富基金報告２０１９年２月１日，盈富基金總資產值為８６６﹒０９億元，一年跟蹤偏

離度＋０﹒１０６２％，即是當時道富表現優良，勝任做盈富基金經理人。



恆指成分股管理公司（恆生銀行轄下的私人機構）已公布會將恆指成分股數目可能拓至８０

隻，這些未來新增的恆指成分股，極大可能都是中資股，或盈利來源是源於中國之股，假如道富

到時仍要跟美國政府指令，對被禁制的恆指成分股中的中資股，可以預期到時盈富基金，會變成

「仍苦」基金，其持有者（不少是強積金戶）將不可能享受到恆指成分股的全數增長潛力，這完

全不是想持有盈富基金的投資者的意願。



道富環球如果要跟足美國政府政令，他有兩個選擇：



（１）辭去盈富基金管理人之職，因你失職。



（２）宣布美國人不可投資於盈富基金，反正盈富基金是為港人而設的，其實不少在港的銀

行產品都有句：美國公民不可投資於此產品。



港府是向道富環球支付管理盈富基金的費用，是港府出糧予道富的，如道富不稱職，是否要

炒？不要只慨歎美國霸權，人家霸王，你逆來順受？連可以反抗的一招：唔出糧予你、炒你，也

不用上？



金管局，不應只得剩餘權力，一隻不能緊跟恆指的盈富基金，就是欺詐行為，你管不管？



＊盈富基金管委會：請表態。＊



點解文題是：特首請出手。因為金管局、盈富基金管委會，都是你轄下的馬。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

