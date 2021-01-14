【吉利開車】國策扶持新能源汽車業，黃德几：吉利東風待回調再入

《經濟通通訊社記者吳藹林１４日報道》新能源汽車發展獲得不少國策扶持，內地目標到２

０２５年時新能源汽車銷量目標佔全國新車銷量兩成，新能源車股亦因此累積不少升幅。面對這

龐大市場，不少科技公司冀分一杯羹，例如市傳蘋果公司預計在２０２４年推出自家電動車Ａｐ

ｐｌｅ Ｃａｒ；吉利汽車（００１７５）母公司吉利控股宣布，與百度組合資公司，投入智能

汽車的研發、製造與銷售。有分析看好行業整體發展，但認為吉利和東風（００４８９）現價已

過高，而一些生產舊款車型的生產商仍有空間追落後。



＊吉利回調至十天線才買入，望再破頂＊



金利豐證劵研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，看好中國的內需、內循環概念發展

，國策亦可支持新能源汽車行業，其中對行業龍頭吉利汽車絕對有優勢，唯現價已反映母企與百

度合作等利好因素，可待股價回調至十天線（２９﹒８元）位置方考慮買入，目標再度破頂。目

前吉利汽車歷史高位為本周一（１１日）創出的３５﹒５元。

事實上，吉利控股與富士康組建合資公司為全球汽車及出行企業提供服務，不少大行自好前

景。花旗發表報告指，將是一個雙贏策略，可加速從傳統汽車向新能源汽車轉型的進程。該行認

為，通過低成本、低資本密集度的方式，合作將為吉利創造更多商業機會，而富士康或帶來蘋果

、三星等客戶和新的資金；借助吉利的基礎設施和技術，富士康將提升其電子零組件在汽車領域

的地位。



＊東風上望十元，華晨北汽廣汽追落後＊



其他股份方面，黃德几認為，東風計劃「回Ａ」到科創板上市有利估值提升，二十天線位置

（８﹒８５元）購入最為理想，上望１０元關。

同時，一些舊能源車型生產商亦具備生產新能源車的能力，他看好華晨中國（０１１１４）

、北汽（０１９５８）和廣汽（０２２３８）可追落後，其中華晨中國因其母企債務違約風波股

價低殘，唯消息實質不影響華晨中國基本因素，華晨寶馬在瀋陽的工廠預計明年可量產，未來期

望可消化違約風波的負面因素，股價上望８元。

