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即市新聞

14/01/2021 09:05

《專家之言－何志銘》港股整固格局，料保持２８２００點水平以上

　　《專家之言》港股自去年１２月２２日見２６１１９點低點計，走至目前的約２８２５０點
水平，累升了２１３１點，期間保持穩定升勢，成績已交足功課，昨（１３日）港股跟隨外圍高
開３２點，報２８３０９點，指數更隨即跑至２８４１４點，創近一年高位。惟內地股指偏軟，
而限制了港股走勢，午後港股續好淡爭持，曾見全日低位２８１３６點，主板股票的升跌比率為
２０比２３，重磅股個別發展，匯控（００００５）跌１﹒１６％，報４２﹒７５元；港交所（
００３８８）升０﹒７％，報４５３﹒４０元；騰訊（００７００）升１﹒０２％，報５９６元
；中移動（００９４１）下跌１﹒８２％，報４５﹒９５元；友邦（０１２９９）跌１﹒２６％
，報１０１﹒７０元。恆指成分股２５隻股份上升，下跌股份２５隻，升跌比率為４８比４８，
恆指最終收報２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，全日主板成交金額為２０２１﹒３５億
元。國企指數報１１１８４點，跌３２點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報８６６９點，跌５６
點或跌０﹒６５％。
　　　鑑於近期恆指已累積升幅不少，似乎屬整固格局，市場氣氛仍然向好，指數仍保持於２８
２００點水平以上，預料大市已企穩二萬八關口位置，如成交配合，即保持２０００億元成交以
上，相信指數可再走多一段，或可上試２８９００點水平位置。《獨立評股人　何志銘》

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