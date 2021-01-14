《專家之言－何志銘》港股整固格局，料保持２８２００點水平以上

《專家之言》港股自去年１２月２２日見２６１１９點低點計，走至目前的約２８２５０點

水平，累升了２１３１點，期間保持穩定升勢，成績已交足功課，昨（１３日）港股跟隨外圍高

開３２點，報２８３０９點，指數更隨即跑至２８４１４點，創近一年高位。惟內地股指偏軟，

而限制了港股走勢，午後港股續好淡爭持，曾見全日低位２８１３６點，主板股票的升跌比率為

２０比２３，重磅股個別發展，匯控（００００５）跌１﹒１６％，報４２﹒７５元；港交所（

００３８８）升０﹒７％，報４５３﹒４０元；騰訊（００７００）升１﹒０２％，報５９６元

；中移動（００９４１）下跌１﹒８２％，報４５﹒９５元；友邦（０１２９９）跌１﹒２６％

，報１０１﹒７０元。恆指成分股２５隻股份上升，下跌股份２５隻，升跌比率為４８比４８，

恆指最終收報２８２３５點，跌４１點或跌０﹒１５％，全日主板成交金額為２０２１﹒３５億

元。國企指數報１１１８４點，跌３２點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報８６６９點，跌５６

點或跌０﹒６５％。

鑑於近期恆指已累積升幅不少，似乎屬整固格局，市場氣氛仍然向好，指數仍保持於２８

２００點水平以上，預料大市已企穩二萬八關口位置，如成交配合，即保持２０００億元成交以

上，相信指數可再走多一段，或可上試２８９００點水平位置。《獨立評股人 何志銘》

