《專家之言－黃德几》碧桂園服務具規模優勢，候低吸納

《專家之言》中國住建部、中央政法委、中央文明辦等１０部門，日前聯合發佈《關於加強

和改進住宅物業管理工作的通知》，當中提到要加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和

多樣化升級。內地目前僅少數項目擁業主組織，大部分位於經濟較發達的地區，如上海和廣州等

，市場預期往後或將有政策細節出台，並憧憬以政府將以優惠稅率及補貼等的形式，將有助行業

持續發展。

物管行業選擇多，由於行業規模效應非常重要，因此在選股時，可以留意規模夠大，品牌較

強、以及具資源支持往後併購擴張業務。碧桂園服務（０６０９８）母公司為碧桂園（０２００

７），具品牌優勢，並擁有龐大物業管理組合。集團上月宣佈向至少６名承配人，配售合共１﹒

７３億股股份，價格為每股４５元，較前收市價４９﹒７元折讓９﹒５％。配售股份店擴大後股

本約５﹒９％。是次所得款項淨額約７７﹒４５億元，擬用作未來潛在收併購、戰略投資、營運

資金，及企業一般用途。



＊去年中期多賺近６２％＊



集團早前透過收購擴大規模，２０２０年１０月中公佈以代價不多於２４﹒５億元（人民幣

﹒下同），收購滿國康潔７０％股權。目標公司從事環境衛生運營服務商，業務覆蓋中國２０餘

個省市自治區；透過收講，有利集團進軍城市服務領域的戰略構建，發展多元化城市服務品牌。

於２０２０年６月底，除「三供一業」業務外，集團的合同管理面積約為７﹒４６億平方米，收

費管理面積約為３﹒２億平方米。集團管理共２７６９項物業，遍布中國境內３１個省、直轄市

、自治區及本港的超過３５０個城市以及海外。

２０２０年上半年，集團的收入按年增加７８﹒４％至６２﹒７１億元，純利增加６１﹒６

％至８﹒２６億元。整體毛利率下降２個百分點至３７﹒２％，惟行政開支率下降２﹒９個百分

點至１０﹒３％。期內，物業管理服務收入按年增加５７﹒３％至３９﹒９９億元，佔總收入的

６３﹒８％；而分部毛利率上升２﹒４個百分點至３８﹒１％。



＊５７元以下吸納＊



物管企業板塊屬輕資產，經營現金流穩定。２０２０年６月底，集團手持現金９９﹒５億元

，較２０１９年１２月底的６９﹒２６億元增加３０﹒２億元，除可換股債券外，無其他貸款或

借貸。不過，集團目前預測市盈率為６１﹒２倍，估值並不便宜。走勢上，週一高見６４﹒２５

元（港元﹒下同）創新高，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ牛差距收窄，未持貨宜侯

低５７元以下吸納，若以大成交６４﹒２５元阻力，升勢有望持續，不跌穿５３元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

