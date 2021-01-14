港股高開１７２點報２８４０８點，國指漲９７點，科指揚１０５點

《經濟通通訊社１４日專訊》美國眾議院進行特朗普彈劾議案，隔晚美股走勢靠穩，納指輕

微高收，亞洲股市普遍造好，日經指數漲２６９點，首爾指數升４點，港股今早高開１７２點，

其中路透引述消息人士稱，美國政府決定，不扎阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）

與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。今早阿里股價高開近４％，為表現最佳之藍籌

，而騰訊則高開逾２％；另外，吉利控股集團與富士康將成立一家合資公司，擬進軍汽車零組件

製造業，鴻騰精密（０６０８８）再高開近７％，為開市表現最佳之科指股，吉利（００１７５

）亦高開逾２％。

恆生指數開報２８４０８點，升１７２點或升０﹒６１％，主板成交５６﹒９４億元。國企

指數報１１２８２，升９７點或升０﹒８７％。恆生科技指數報８７７４，升１０５點或升１﹒

２１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２３％，報４２﹒６５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅１﹒３９％。港交所（００３８８）升０﹒１３％，報４５４元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅０﹒８４％。騰訊（００７００）升２﹒０１％，報６０８元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒０５％。建行（００９３９）升０﹒１６％，報６﹒１２元

；友邦（０１２９９）跌０﹒６９％，報１０１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒

９４％。美團（０３６９０）升２﹒１６％，報３０２﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）升３﹒

５７％，報２３１﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３６％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２３１﹒８０元 升３﹒５７％

吉利 （００１７５） ３３﹒４５元 升２﹒２９％

美團 （０３６９０） ３０２﹒８０元 升２﹒１６％

騰訊 （００７００） ６０８﹒００元 升２﹒０１％

中海油 （００８８３） ７﹒８３元 升１﹒６９％

平保 （０２３１８） １０２﹒７０元 升１﹒６８％

舜宇 （０２３８２） １９３﹒００元 升１﹒４２％

中石油 （００８５７） ２﹒６２元 升１﹒１６％

中移動 （００９４１） ４６﹒４５元 升１﹒０９％

長實 （０１１１３） ４１﹒２０元 升０﹒９８％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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鴻騰 （０６０８８） ３﹒０８元 升６﹒９４％

阿里巴巴（０９９８８） ２３１﹒８０元 升３﹒５７％

心動 （０２４００） ５３﹒４５元 升２﹒７９％

美團 （０３６９０） ３０２﹒８０元 升２﹒１６％

騰訊 （００７００） ６０８﹒００元 升２﹒０１％

金蝶 （００２６８） ２７﹒８０元 升１﹒６５％

眾安在線（０６０６０） ４０﹒３５元 升１﹒６４％

舜宇 （０２３８２） １９３﹒００元 升１﹒４２％

中芯 （００９８１） ２６﹒５５元 升１﹒３４％

京東集團（０９６１８） ３５１﹒００元 升１﹒２７％

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（ｕｌ）

