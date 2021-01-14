《盤後部署》港股續有升勁，惟上試２８８００點後回調

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股靠穩，納指輕微高收，港股今早在科技股帶動下高開

１７２點，報２８４０８點。受累於個別內需及內險股回落，恆指早段曾升幅收窄至約４０點低

見２８２８０點。惟科網龍頭、石油及個別藥股表現亮眼，支持大市上行，最終港股半日收漲

１３９點，報２８３７５點。

港股午後繼續上行，石油?科網及醫藥股尾盤升幅擴大，帶動恆指一度揚逾２７０點見全日

高位２８５１０點，其中最大升幅成分股為中海油（００８８３）收升６﹒２３％，報８﹒１８

元。恆指最終以接近全日高位收市，收報２８４９６點，升２６１點或升０﹒９３％，主板成交

２０７７﹒１６億元，按日升近３％。國指報１１２９９點，升１１４點或升１﹒０２％。科指

報８８９５點，升２２５點或升２﹒６０％，日內高見８９０１點破頂。

內地兩市走軟，上證綜指報３５６５點，跌３２點或跌０﹒９１％，深證成指報１５０７０

點，跌２９５點或跌１﹒９２％，兩市全日成交１１２１４億元人幣，較日減少９﹒２％，連續

第九日成交過萬億。



＊美國商會料中方高官將於拜登上台後訪問華盛頓＊



《路透》報道，美國商會一名高級官員周三表示，預計中國高層官員代表團將在拜登上任初

期訪問華盛頓。美國商會國際事務負責人Ｍｙｒｏｎ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ指，訪問有助於改善

美中關係，以及推動貿易協議的進展奠定基礎。他表示中國官員和即將上任的華府的官員理解，

兩國有必要在包括氣候變化在內的全球問題上達成共識。惟他未對訪問透露細節，還表示不會對

訪問日期作推測。

投資銀行Ｉｎｄｏｓｕｅｚ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ稱，全球企業首季盈利

將出現反彈，但幾個國家實施防疫封鎖措施及出行限制，令經濟加速反彈蒙上陰影，有眾多企業

因而面臨增長推遲的風險。該行全球首席投資官Ｖｉｎｃｅｎｔ Ｍａｎｕｅｌ指，歐美企業獲

利在過去兩季都呈現上行，如果新冠疫情再轉差，第一季獲利將有所下調，更影響未來幾季的反

彈能力。



＊港股短線續強，惟需慎防獲利回吐＊



港股今日繼續強勢，更曾突破２８５００點。雖然成交維持於二千億以上，但其實恆指自年

初以來兩周內累計已升逾１３００點，升浪從１２月下旬起開始，由２６０００點升至今日高位

２８５１０點，累積升幅更逾２５００點，一旦資金流入量減少，北水淨流入有所下調，大市仍

有高位回吐的壓力。現時港股仍然鑊氣充足，雖然小米（０１８１０）及比亞迪（０１２１１）

等熱炒股紛紛回吐，但資金仍有輪換至能源、內險及內銀等板塊，相信短期仍有一定升勁，將上

試２８８００點。不過投資者需慎防調整，２７８００點有支持。

另外值得留意的是，華府對於制裁中資企業的態度仍然強硬，美國總統特朗普簽署修訂版行

政命令，要求美國企業和投資者需將疑有中國軍方背景的企業清倉，而道富環球轉軚並不代表其

他美資基金亦會再買入相關禁令股，其是次收回成命仍因具有「非美國人士」成份。華府放阿里

（０９９８８）及騰訊（００７００）一馬並不代表制裁風險已經解除，中美關係有所改善仍言

之尚早。（ｐｌ）

