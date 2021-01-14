【佔領國會】美國眾議院通過彈劾特朗普，成史上首遭兩度彈劾總統

《經濟通通訊社１４日專訊》美國眾議院周三（１３日）以２３２票支持及１９７票反對正

式通過彈劾總統特朗普，當中有１０名共和黨議員投票贊成彈劾，指控他煽動叛亂，令特朗普成

為美國歷史上首位兩度遭彈劾的總統。

不過參議院共和黨領袖麥康奈爾拒絕民主黨立即展開彈劾審判的要求，因為目前在候任總統

拜登下周宣誓就職前，根本沒有足夠時間完成公正和嚴肅的審判，故不打算在下周二（１９日）

前召集緊急會議以啟動審判。

眾議院共和黨領袖麥卡錫及部分共和黨人亦認為今次彈劾只會匆忙作出判決，並主要繞過聽

證會之類的常規審議程序，故呼籲民主黨目前應放棄彈劾，放眼為國家團結和經濟復甦努力。

據美國憲法，眾議院決定彈劾後，參議院將需要對此進行審判，而參議院需要有三分二議員

支持，才能判定特朗普有罪並作出罷免，這亦意味最少需要有１７位共和黨議員倒戈。

特朗普早前曾暗示２０２４年可能會再次競選總統，但若今次被定罪，他可能會被禁止再次

擔任聯邦職務，而參議院民主黨領袖舒默亦表明，如果特朗普在參議院彈劾審判中被判有罪，參

議院將就是否禁止他再次參選作表決。



＊特朗普明確譴責佔領國會暴力事件＊



在眾議院通過彈劾特朗普之際，特朗普周三晚發布影片，談及佔領國會暴力事件，並表明明

確譴責今次暴力事件，暴力和肆意破壞在美國都是絕對不可接受，但沒有提及被彈劾的問題。

他又指其真正的支持者不會寬恕政治暴力，目前要求所有支持他的人應該尋找緩解緊張局勢

的方法，並必須把重點放在推進整個國家的利益上，強調讓美國再次強大，從來都需要捍衛法治

。

他亦稱特勤局已簡要匯報候任拜登下周就職的潛在威脅，已指示所有機構動用資源維持

秩序，又指審查和將公民列入黑名單是正確的行為。（ａｌ）

