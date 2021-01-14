【大國博弈】特朗普簽署經修訂禁令，年底前須售黑名單中資企持股

《經濟通通訊社１４日專訊》白宮周三（１３日）表示，總統特朗普已簽署一項經修訂的行

政命令，要求美國投資者在今年１１月１１日前須出售黑名單上的中資企持股。

而上年１１月發布的最初版本行政命令中，華府僅限制美國投資者在１１月１１日前購買黑

名單上中資企的證券。（ａｌ）

