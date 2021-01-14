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14/01/2021 13:15

【佔領國會】傳特朗普擬聘請法律專家伊士曼加入彈劾辯護團隊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據路透社引述消息人士透露，美國總統特朗普可能聘請法律專
家伊士曼（Ｊｏｈｎ　Ｅａｓｔｍａｎ）在其彈劾案中為他辯護，而伊士曼亦坦言如果特朗普需
要幫助，當然會考慮，而據早前消息指現年７６歲的朱利安尼可能領導彈劾案辯護工作。
（ａｌ）

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