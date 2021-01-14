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即市新聞

14/01/2021 17:47

《台股攻略－馮偉明》台積電績前反覆，台股回吐

　　《台股攻略》台股今日（１４日）出現輕微調整，收１５７０７﹒１９點，跌６２﹒７９點
，成交金額略增至３８８５﹒４１億元（新台幣．下同）。
　　台積電今日收市後公布業績，市場態度觀望，股價沽壓沉重，跌穿６００元大關，收市下跌
超過２％，收５９２元。聯發科、台達電、大立光及矽力─ＫＹ等權值股受氣氛影響普遍下跌。
鴻海旗下富士康昨日（１３日）宣布與浙江吉利控股合組公司，消息持續發酵，股價急升並一度
漲停，收１１６元，升９﹒５元；市場傳出和碩打入特斯拉充電樁供應鏈，消息刺激股價漲停，
收７７﹒９元，創近３年新高。此外，封測廠日月光投控近期因疫情關係，手提電腦及桌面電腦
銷售量增加，加上漲價效應，股價今日最高升上１０２元，再創歷史新高。其他版塊方面，原料
供給持續緊張，面板相關股第一季貨量出現供不應求，友達及群創股價上揚。航運股表現轉穩，
貨櫃三雄長榮、萬海及陽明均有２％以上升幅。
　　市場今日注視在台積電業績上面，投資者入市未見進取，不過今日調整幅度適中，屬正常調
整，短線台股仍處於上升通道上，投資者可留意鋼鐵及晶片相關股份。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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