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即市新聞

14/01/2021 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》望恒指期貨小時圖％Ｋ能升破％Ｄ

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、中石化（００３８６）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華
潤啤酒（００２９１）、中華煤氣（００００３）與中國生物製藥（０１１７７）。
　　恆生指數略為高開後，曾經挑戰昨天（１３日）高位２８４１５阻力，但好友無功而回。另
一方面，恆指期貨小時圖上現錄得陰燭，反映出保歷加通道頂部有不輕的即市阻力，雖則價位曾
經升越昨天高位２８４０８，到達２８４２４。５大主要技術分析指標中，ＳＴＣ各ＭＡＣＤ均
屬利淡，但若前者的％Ｋ有內升破％Ｄ，後市仍可看高一線。最重要的為保歷加通道中軸支持能
夠守得住。現貨主板市場內，現時非散戶主動買盤比率報５８：４２，顯示中戶與大戶的入市態
度積極。只要他們的主動買盤仍在，大市回跌的空間應不大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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