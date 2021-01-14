【企業盈警】新銳醫藥料集團２０２０年虧損擴大８８００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》新銳醫藥（０６１０８）補充盈警資料，基於對公司最新可得

未經審核綜合管理帳目之初步審閱及分析，預期集團於２０２０財政年度將錄得淨虧損約８８０

０萬元，而２０１９財政年度之淨虧損則約４４１０萬元。

有關公司之２０２０年財務表現，預期即將在２０２１年３月底刊發之公司全年業績公告中

將披露有關資料。（ｕｌ）

