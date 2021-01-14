《談國論企－黎偉成》銀行去年全年增貸抗疫挺經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年全僅

對企（事）業單位的短、中長期貸款均增逾五成，更略為加大對住宅的貸款力度，使全年累計達

１９﹒６３萬億元同比增長１６﹒７７％，較２０１９年全年所增的４％多增１２﹒７７個百分

點之普。國家積極防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９達效使經濟確切復甦，近期更力促國內大循環

、國內外雙循環，當會使經濟進一步提質重量發展，信貸需求更殷。



＊企業中長期貸增五成強固投俏看經濟＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年全年

淨增額度同比大幅上升，乃受惠於１２月份的信貸淡季仍淨增１﹒２６萬億元（見表一），同比

增長１０﹒５２％，較１１月份及１０月份分別淨增２﹒８７％和４﹒３％，有相對大幅提升；

此使２０２０年四季度貸款淨增３﹒３８萬億元（見表二）同比增長５﹒９５％，扭轉２０１９

年同期３﹒１９萬億元略減２﹒５％之況，反映出銀行業在信貸淡季續力挺經濟，確保擺脫惡疫

之困。

最惹人注目的，是金融機構對（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，作出全面強力

的發放，特別是（一）中長期貸款，於２０２０年全年淨增達８﹒８萬億元（見表三．下同），

同比增長５７﹒７％，而２０１９年減０﹒４％和只達５﹒５８萬億元，此亦可見企業對以固投

為主的中長期資金，有十分強烈需求，所言可印證於製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２０年

１２月份創造連續１０個月擴張，充分顯示政府積極主動嚴格防控惡疫而精準推行的復工復產復

商復市政策，經濟復甦得以確認，使企業俏看前景，強化生產和投資。

（二）短期貸款，於２０２０年全年淨增２﹒３９萬億元，同比大幅上升５７﹒２３％，而

（三）票據融資７３８９億元同比回落５９﹒８％，可見企業得到銀行業的強有力的直接貸款，

暫時不用其他資金來源。但（四）非銀行業金融機構淨減４７０６億元，同比多減４倍。

此使企（事）業單位貸款於２０２０年全年淨增１２﹒１７萬億元同比增長２８﹒７％，比

２０１９年全年９﹒４５萬億元所增的１３﹒８％高１４﹒９個百分點。



＊居民消費及置業意欲持續轉強亦佳＊



同樣有進展的，為（乙）住戶貸款，於２０２０年全年累計淨增７﹒８７萬億元，同比增長

即使僅達５﹒９２％，但較２０１９年全年的７﹒４３萬億所增的１％，高４﹒９２個百分點，

有比較，又見情況有不錯的改善。尤其是去年無惡疫深困，可見住戶於今年的信貸需求不弱。

尤其是住戶的（Ｉ）中長期貸款，於２０２０年淨增５﹒９５萬億元同比增９﹒１７％，而

２０１９年５﹒４５萬億元則增１０﹒１％，似顯肺疫受控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有

所提升。

（ＩＩ）短期貸款於２０２０年淨增１﹒９２萬億元同比減少３﹒０３％，相對２０１９年

同期淨增１﹒９８萬億元所減１７﹒９％為低。此該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市、鄉鎮的

逐步有序的解除「封關」的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多多的良性

政策和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放。

中國全國上下齊心於２０２０年首季成功防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，政府精準有序推

出的復工復產復商復市促經濟復甦政策，國內生產總值ＧＤＰ全年預期可達１﹒７％，成為全球

難得一見的正增長經濟體系。相信中央在２０２１年會繼續堅持「外防輸入」、「內防擴散」防

控惡疫，和強化國內大循環、國內外雙循環等政策，確保經濟維持穩中有進的發展步伐，ＧＤＰ

全增長有望達６﹒５％的水平，料銀行業會保持積極貸放支持各業。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒３８ ＋５﹒９５ ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ４﹒１７ ＋５﹒３７ ３﹒９６ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ３﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ ５﹒８１ ＋１９﹒５５

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年全年 ２０１９年全年

（萬億） （％） （萬億） （％）

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住戶貸款 增 ７﹒８７ ＋ ５﹒９２ 增７﹒４３ ＋１﹒００

短期－－ 增 １﹒９２ － ３﹒０３ 增１﹒９８ －１７﹒９０

中長期－－ 增 ５﹒９５ ＋ ９﹒１７ 增５﹒４５ ＋１０﹒１０

企（事）業單位 增１２﹒１７ ＋２８﹒７０ 增９﹒４５ ＋１３﹒８０

短期－－ 增 ２﹒３９ ＋５７﹒２３ 增１﹒５２ ＋２﹒１倍

中長期－－ 增 ８﹒８０ ＋５７﹒７０ 增５﹒５８ －０﹒４０

票據融資－－ 減 ０﹒７４ －５９﹒８０ 增１﹒８４ －２﹒７０

非銀行業金融機構 減 ０﹒４７ ＋ ４﹒０倍 減０﹒０９ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

