《異動股》阿里漲近４％，騰訊升逾２％，據報美擱置列投資黑名單

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息人士稱，美國政府決定，不把阿里巴巴（

０９９８８）、騰訊（００７００）與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。

阿里巴巴開升３﹒５７％，報２３１﹒８元，破十天線（２２５﹒５元），成交約２５４萬

股，涉資５﹒８８億元，為開市表現最佳藍籌。

騰訊開升２﹒０１％，報６０８元創逾兩個月高，成交約１３３萬股，涉資８﹒０７億元。

但消息人士指，華府仍擬在本周內公布最新的中國軍方企業名單，據悉將新增９間中國企業

，特朗普政府將在最後任期內盡最大可能制裁中資企業。

現時，恆生指數報２８４０８，升１７２點或升０﹒６１％，主板成交５６﹒９４億元。國

企指數報１１２８２，升９７點或升０﹒８７％。恆生科技指數報８７７４，升１０５點或升１

﹒２１％。

即月期指新報２８３８５，升１４９點，低水２３點。即月國指期貨報１１２６３，升１０

１點，低水２０點。即月科指期貨新報８７６５，升１１８點。

上證綜合指數報３５８４，跌１３點或跌０﹒３８％，成交３９﹒５７億元人民幣。深證成

份指數報１５２８３，跌８１點或跌０﹒５３％，成交４４﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２３１﹒８０元 升３﹒５７％

阿里健康（００２４１） ２２﹒２０元 升０﹒２３％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９５元 無升跌



騰訊 （００７００） ６０８﹒００元 升２﹒０１％

高鑫 （０６８０８） ７﹒２７元 升０﹒４１％

閱文 （００７７２） ５３﹒４０元 跌１﹒０２％

同程藝龍（００７８０） １４﹒３４元 升０﹒４２％

易鑫 （０２８５８） ２﹒９８元 無升跌



小米 （０１８１０） ３３﹒３０元 升０﹒９１％

美團 （０３６９０） ３０２﹒８０元 升２﹒１６％

京東集團（０９６１８） ３５１﹒００元 升１﹒２７％

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（ｎｓ）

